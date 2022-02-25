25 февраля 2022, 00:46

Три участницы пикетов в Волгограде остаются в полиции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские отпустили после опроса участницу одиночного пикета в Волгограде Елену Шеину, а также большинство других задержанных после акций противников военных действий на Украине, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в ряде городов юга России. Ростуризм посоветовал путешественникам отложить поездки в южном направлении. Волгоградцев сегодня ночью испугал гул самолетов в небе, однако пресс-служба ЮВО объяснила массовые полеты на низких высотах учениями. Елена Шеина, а также другие активисты провели пикеты в Волгограде с призывом прекратить военные действия на Украине. Не менее 18 участников пикетов были доставлены в отдел полиции, от них потребовали объяснения.

Елена Шеина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее отпустили из отдела полиции после опроса.  

В отделе полиции остаются три девушки, "которые были с плакатами", рассказала поздно вечером 24 февраля корреспонденту "Кавказского узла" активистка Мария Туровец. Она сказала, что на них составляли протоколы из-за не соблюдения расстояния между пикетчиками. 

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. Cпецоперация направлена на взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, однако возможность дальнейшего продвижения вглубь Украины полностью исключить нельзя, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, операция в Донбассе имеет общие черты с пятидневной войной с Грузией в августе 2008 года, однако намного масштабнее ее, что объясняется военным потенциалом украинской армии и территориальным расположением Украины.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе". 

Примечание:

"Путин сравнил действия России в Донбассе со спецоперацией на Кавказе", "Два снаряда разорвались на территории Ростовской области", "Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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