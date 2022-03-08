Житель Буйнакского района Дагестана погиб на Украине

08 марта 2022, 14:50

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец села Нижнее Казанище Буйнакского района Мусалим Солтанмурадов, сообщила сегодня районная администрация.

Как писал "Кавказский узел", о первом погибшем на Украине уроженце Дагестана - офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове - 26 февраля сообщил глава республики Сергей Меликов. После этого стало известно о гибели еще нескольких дагестанцев. В их числе уроженец села Гапшима Акушинского района Джабраил Маллаев, выходец из села Лидже Табасаранского района Аким Гасратов, рядовой-контрактник Расул Алиев из села Карабудахкент, уроженец села Кадыротар Хасавюртовского района Магомед Гасанов, Наврузбег Самурханов и Мевлан Сулейманов из села Хучни Табасаранского района. 7 марта состоялись похороны сержанта контрактной службы Амраха Курбанова, уроженца села Гельмец Рутульского района.

О гибели уроженца селения Нижнее Казанище сообщила сегодня администрация Буйнакского района. "С прискорбием сообщаем о гибели нашего жителя Буйнакского района, из селения Нижнее Казанище Солтанмурадова Мусалима Магомедрасуловича. Он погиб при исполнении служебного долга во время военной спецоперации в помощь Луганской и Донецкой народным республикам.

В ноябре Мусалиму должно было исполниться 40 лет", - говорится в сообщении на станице администрации района в Instagram. Соболезнования родным и близким выразили глава Буйнакского района Камиль Изиев, руководство муниципалитета.

Запись на странице районной администрации в Instagram, насчитывающей 40,3 тысячи подписчиков, набрала за четыре часа с момента публикации 1485 отметок "нравится" и 372 комментария. Пользователи выразили соболезнования семье погибшего.

Напомним, Нурмагомеду Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно. Меликов сообщил о его гибели за день до того, как Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине. Ведомство проинформировало об этом 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. О гибели земляков сообщают руководители и других регионов юга России. Кроме того, по данным ООН на 6 марта с начала спецоперации 406 мирных жителей убиты и 801 ранен, в том числе на территории ДНР и ЛНР.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".