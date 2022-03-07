Село Гельмец Рутульского района Дагестана. Фото Flash Card https://ru.wikipedia.org/wiki/Гельмец

07 марта 2022, 20:17

Уроженец Рутульского района Дагестана погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ходе спецоперации на Украине погиб сержант контрактной службы Амрах Курбанов, уроженец села Гельмец Рутульского района. Сегодня в Гельмеце прошли похороны солдата.

Как писал "Кавказский узел", о первом погибшем на Украине уроженце Дагестана - офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове - 26 февраля сообщил глава республики Сергей Меликов. После этого стало известно о гибели еще нескольких дагестанцев. В их числе уроженец села Гапшима Акушинского района Джабраил Маллаев, выходец из села Лидже Табасаранского района Аким Гасратов, рядовой-контрактник Расул Алиев из села Карабудахкент, уроженец села Кадыротар Хасавюртовского района Магомед Гасанов, Наврузбег Самурханов и Мевлан Сулейманов из села Хучни Табасаранского района.

О гибели Амраха Курбанова во время проведения спецоперации на Украине, сообщил в своей сегодняшней статье главный редактор районной газеты "Нур" Байрам Абдуллаев.

Сегодня в селе Гельмец прощаются с погибшим, сказано в сообщении на сайте газеты. Амрах Курбанов принимал участие в боевых операциях и в других горячих точках, а погиб при исполнении боевой задачи на Украине, у него остались жена и трое детей, указано в нем.

Напомним, Нурмагомеду Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно. Меликов сообщил о его гибели за день до того, как Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине. Ведомство проинформировало об этом 27 февраля, не уточнив число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. О гибели земляков сообщают руководители и других регионов юга России. Кроме того, по данным ООН, жертвами конфликта на Украине к 4 марта стали не менее 1058 гражданских лиц, из них 351 человек был убит и 707 получили ранения.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Солдат из Карабудахкента погиб на Украине", "В Кабардино-Балкарии простились с тремя погибшими на Украине военными", "Семь военнослужащих похоронены в Ингушетии с начала военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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