Уроженец Рутульского района Дагестана погиб на Украине

07 марта 2022, 20:17

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В ходе спецоперации на Украине погиб сержант контрактной службы Амрах Курбанов, уроженец села Гельмец Рутульского района. Сегодня в Гельмеце прошли похороны солдата.

Как писал "Кавказский узел", о первом погибшем на Украине уроженце Дагестана - офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове - 26 февраля сообщил глава республики Сергей Меликов. После этого стало известно о гибели еще нескольких дагестанцев. В их числе уроженец села Гапшима Акушинского района Джабраил Маллаев, выходец из села Лидже Табасаранского района Аким Гасратов, рядовой-контрактник Расул Алиев из села Карабудахкент, уроженец села Кадыротар Хасавюртовского района Магомед Гасанов, Наврузбег Самурханов и Мевлан Сулейманов из села Хучни Табасаранского района.

О гибели Амраха Курбанова во время проведения спецоперации на Украине, сообщил в своей сегодняшней статье главный редактор районной газеты "Нур" Байрам Абдуллаев.

Сегодня в селе Гельмец прощаются с погибшим, сказано в сообщении на сайте газеты. Амрах Курбанов принимал участие в боевых операциях и в других горячих точках, а погиб при исполнении боевой задачи на Украине, у него остались жена и трое детей, указано в нем.

Напомним, Нурмагомеду Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно. Меликов сообщил о его гибели за день до того, как Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине. Ведомство проинформировало об этом 27 февраля, не уточнив число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. О гибели земляков сообщают руководители и других регионов юга России. Кроме того, по данным ООН, жертвами конфликта на Украине к 4 марта стали не менее 1058 гражданских лиц, из них 351 человек был убит и 707 получили ранения.