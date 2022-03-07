Три уроженца дагестанских сел убиты на Украине

07 марта 2022, 11:27

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В спецоперации на Украине погиб уроженец села Кадыротар Магомед Гасанов, сообщила сегодня администрация Хасавюртовского района. Власти Табасаранского района обнародовали информацию о гибели контрактников Наврузбега Самурханова и Мевлана Сулейманова из села Хучни.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта районные власти сообщили о том, что в ходе военной спецоперации на Украине погибли контрактник из села Лидже Табасаранского района Аким Гасратов и рядовой-контрактник Расул Алиев из села Карабудахкент. 5 марта власти Акушинского района сообщили о гибели на Украине уроженца села Гапшима, сержанта-контрактника Джабраила Маллаева. Ранее, 26 февраля, глава Дагестана сообщил о гибели на Украине офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Владимир Путин присвоил Гаджимагомедову звание Героя России посмертно.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели Гаджимагомедова за день до того, как Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине. Ведомство проинформировало об этом 27 февраля, не уточнив число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. С 28 февраля о гибели земляков начали сообщать руководители и других регионов юга России. Кроме того, по данным ООН, жертвами конфликта на Украине к 4 марта стали не менее 1058 гражданских лиц, из них 351 человек был убит и 707 получили ранения.

О гибели уроженца села Кадыротар Магомеда Гасанова сообщила сегодня на своем сайте администрация Хасавюртовского района. "С большим сожалением мы восприняли весть о трагической гибели жителя нашего района, уроженца селения Кадыротар Гасанова Магомеда Рустамовича, при выполнении своего воинского долга в ходе специальной операции на Украине. От администрации Хасавюртовского района, собрания депутатов, глав поселений выражаем искренние и глубокие соболезнования родителям и близким", - говорится в публикации.

Помимо Акима Гасратова, еще два уроженца Табасаранского района погибли во время спецоперации на Украине – Наврузбег Самурханов и Мевлан Сулейманов, сообщила 6 марта администрация района в своем Instagram-аккаунте.

"Еще один военнослужащий, уроженец с. Хучни Табасаранского района погиб при исполнении своего воинского долга во время специальной операции на Украине. Это Самурханов Наврузбег Самурханович... Наврузбег Самурханович 1982 года рождения. Окончил Хучнинскую среднюю школу №1. В 1999-2001 гг. проходил срочную службу в рядах российской армии. После завершения службы, Наврузбег перешёл на контрактную службу. До настоящего времени он служил в воинской части в г. Буйнакск старшим связистом. У него остались жена и трое детей", - говорится в одной из публикаций районной администрации.

Мевлан Сулейманов также родился в селе Хучни, говорится в другой публикации муниципалитета. "В ходе специальной операции на Украине погиб наш земляк, военнослужащий контрактной службы Сулейманов Мевлан Низамиевич, уроженец с. Хучни. У него остались жена и двое детей", - отмечается в сообщении.

Мевлан Сулейманов родился 1987 году и проходил срочную службу в Читинской области, после чего перешел на контрактную службу. "Проходил контрактную службу в Южной Осетии в г.Цхинвал, затем перевелся в г.Владикавказ. С первых же дней принял участие в специальной операции на Украине", - сообщила администрация Табасаранского района.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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