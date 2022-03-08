Председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов. Стопкадр из ролика на странице https://www.instagram.com/p/CazvTH4jOH3/

08 марта 2022, 11:48

Призыв муфтията Дагестана снизить цены вызвал скепсис в соцсети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов обратился к предпринимателям с призывом продавать товар по доступной для людей цене. Устные призывы не возымеют эффекта, а для борьбы с необоснованным ростом цен нужно проводить рейды и выписывать штрафы, заявили пользователи Instagram, просмотревшие видеообращение Майранова.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта жители Махачкалы рассказали, что цены на продукты в местных магазинах повысились. Падение курса рубля уже сказалось на закупочной стоимости товаров, и планируется рост розничных цен, отметили дагестанские предприниматели. 5 марта глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наказывать предпринимателей за необоснованное повышение цен на продукты. Стоимость товаров подняли поставщики, а не продавцы, отметили комментаторы в Instagram.

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Председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов. Стопкадр из ролика на странице https://www.instagram.com/p/CazvTH4jOH3/В ночь на 8 марта на странице муфтията Дагестана в Instagram был размещен ролик, на кадрах которого председатель регионального муфтията Мухаммад Майранов призвал предпринимателей не поднимать цены на продукты.

"Мы видим, какие тяжелые времена переживает все наше общество. И в этой связи многие недобросовестные предприниматели завышают цены выше необходимого, тем самым очень сильно усложняют жизнь всему населению. Муфтият Дагестана обращается к каждому, кто имеет отношение к продажам: не завышать цены выше необходимого", – сказал Майранов на кадрах ролика.

"Облегчая ситуацию для населения, продавая товар по доступной для людей цене, вы будете людьми, которые помогают людям, помогают обществу в тяжелые минуты, и в вашей торговле будет благодать", – добавил в частности Майранов.

К 11.45 мск 8 марта эта запись на странице муфтията Дагестана в Instagram, на которую подписаны около 1 млн пользователей, набрала около 13 тысяч отметок "нравится" и 561 комментарий. Часть их авторов призвала наказывать предпринимателей, которые необоснованно завышают цены.

"Говорить – до них не доходят. На них надо налагать штрафы или закрывать их магазины. Это что такое, подняли цены? Невозможно купить продукты. Они что ждали [начала военной операции] что ли? Слов просто нет", – написал пользователь zai.mall.0831.

"Не словами, а делом надо. Провести рейды, обходы торговых точек, поговорить с поставщиками. Понятно, что то, что нам идёт как импорт, будет дорожать, но и то не все товары. Зачем на местные товары цены завышать? Это умышленное завышение цен", – считает damirov_280579.

"Некоторые убрали с полок товар, который лежит на складе, чтобы дождаться максимальной цены, это неэтично", – заявил rasyl.76.

"Все правильно! И связи с этим предлагаю мониторить, рассылать друг другу магазины тех предпринимателей, которые не завышают цены", – предложил пользователь с ником n_.u_.r_.

Обращение Мухаммада Майранова к предпринимателям Дагестана было также сегодня опубликовано в Instagram-паблике dagizvestiyaa, на который подписаны около 360 тысяч пользователей. К 11.45 мск эта запись набрала около 27,3 тысячи просмотров и 142 комментария. Большая часть их авторов также с иронией восприняли обращение регионального муфтията.

"Жёсткие меры надо к ним принимать, по-хорошему такие люди точно не поймут", – считает пользователь __ytro___.

"Просто надо отравить проверку на склады, чтобы продукцию не выдавали по завышенной цене. Надо издать специальный указ, а кто нарушит, выставить им большие штрафы", – написала также aminat_tulparova.

"Так они и услышали. Надо принимать жёсткие меры", – высказал схожее мнение пользователь fleshka815.

"Пока наказывать не начнут, никакие убеждения не помогут", – подчеркнул пользователь free.mind05.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 марта 2022, 13:54

08 марта 2022, 13:43

08 марта 2022, 13:36

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