Прилавок.Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

08 марта 2022, 08:35

Власти Дагестана объявили о борьбе против роста цен посредством "горячей линии"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане открыта "горячая линия" для обращений по поводу роста стоимости продуктов. Поступившие на нее сведения будут использоваться для пресечения необоснованного повышения цен, заявила пресс-служба главы региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта жители Махачкалы рассказали, что цены на продукты в местных магазинах повысились. Падение курса рубля уже сказалось на закупочной стоимости товаров, и планируется рост розничных цен, отметили дагестанские предприниматели. 5 марта глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наказывать предпринимателей за необоснованное повышение цен на продукты. Стоимость товаров подняли поставщики, а не продавцы, отметили комментаторы в Instagram.

24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

В Дагестане начала работать горячая линия для приема жалоб по поводу роста цен на социально значимые продукты, сообщила пресс-служба главы региона. "По всем интересующим вопросам относительно ценообразования и наличия продуктов первой необходимости жители Дагестана могут обращаться ежедневно с 09.00 до 19.00 (без выходных) по номеру 98-97-76", – привел ТАСС в ночь на 8 марта сообщение пресс-службы.

Горячая линия создана по поручению главы Дагестана Сергея Меликова. Поступившие на нее сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного повышения цен, добавили в пресс-службе.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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