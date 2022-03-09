Погибший на Украине военнослужащий похоронен в Ингушетии

09 марта 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Похороны 21-летнего Ибрагима Газикова, погибшего в ходе военной операции на Украине, прошли сегодня в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. Газиков награжден орденом Мужества, сообщил сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее восьми уроженцев Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие из Ингушетии погибли в ходе спецоперации на Украине, в республике отменены все праздничные мероприятия, сообщил 1 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В Ингушетии 3 марта прошли похороны 30-летнего сержанта Илеза Торшхоева. 4 марта состоялись похороны еще шести уроженцев республики - Алика Чапанова, Рамзана Костоева, Абубакара Курскиева, Мусы Малороева, Мовсара Зурабова, Юнуса Аушева.

Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись, говорится в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил сегодня о гибели на Украине жителя республики. "Сегодня республика простилась с военнослужащим Ибрагимом Газиковым, который погиб на территории Украины", - написал Калиматов на своей странице в Instagram.

По его словам, Газикову был 21 год. "Рядовому гранатометчику Ибрагиму Газикову присвоен орден Мужества посмертно", - сообщил Калиматов. Представитель Северного флота вручил родным погибшего орден, следует из видео, опубликованного на странице главы республики.

Похороны состоялись сегодня в сельском поселении Кантышево Назрановского района, говорится в сообщении на сайте главы и правительства Ингушетии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее восьми уроженцев Ингушетии.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".