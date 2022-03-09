09 марта 2022, 21:15

Погибший на Украине военнослужащий похоронен в Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Похороны 21-летнего Ибрагима Газикова, погибшего в ходе военной операции на Украине, прошли сегодня в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. Газиков награжден орденом Мужества, сообщил сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее восьми уроженцев Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие из Ингушетии погибли в ходе спецоперации на Украине, в республике отменены все праздничные мероприятия, сообщил 1 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В Ингушетии 3 марта прошли похороны 30-летнего сержанта Илеза Торшхоева. 4 марта состоялись похороны еще шести уроженцев республики - Алика Чапанова, Рамзана Костоева, Абубакара Курскиева, Мусы Малороева, Мовсара Зурабова, Юнуса Аушева.

Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись, говорится в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил сегодня о гибели на Украине жителя республики. "Сегодня республика простилась с военнослужащим Ибрагимом Газиковым, который погиб на территории Украины", - написал Калиматов на своей странице в Instagram. 

По его словам, Газикову был 21 год. "Рядовому гранатометчику Ибрагиму Газикову присвоен орден Мужества посмертно", - сообщил Калиматов. Представитель Северного флота вручил родным погибшего орден, следует из видео, опубликованного на странице главы республики.

Похороны состоялись сегодня в сельском поселении Кантышево Назрановского района, говорится в сообщении на сайте главы и правительства Ингушетии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее восьми уроженцев Ингушетии.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. 

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Глава Ингушетии сообщил о гибели уроженцев республики на Украине", "Минобороны России сообщило о пленении срочников на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 марта 2022, 22:08

09 марта 2022, 20:23

09 марта 2022, 20:16

  • Суд повторно арестовал волгоградского активиста

    Алексея Клокова задержали 8 марта на выходе из изолятора временного содержания, где он отбыл срок ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Сегодня суд Центрального района Волгограда назначил Клокову пять суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

09 марта 2022, 19:43

  • 2 Минобороны России сообщило о пленении срочников на Украине

    Солдат-срочников обнаружило на Украине Минобороны России, часть из них выведена в Россию, часть попала в плен, сообщил сегодня официальный представитель российского военного ведомства. Путин отдавал приказ не привлекать военнослужащих срочной службы к участию в боях на Украине, в связи с этим он поручил Главной военной прокуратуре провести проверку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

09 марта 2022, 18:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи