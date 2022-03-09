Минобороны России сообщило о пленении срочников на Украине

09 марта 2022, 19:43

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Солдат-срочников обнаружило на Украине Минобороны России, часть из них выведена в Россию, часть попала в плен, сообщил сегодня официальный представитель российского военного ведомства. Путин отдавал приказ не привлекать военнослужащих срочной службы к участию в боях на Украине, в связи с этим он поручил Главной военной прокуратуре провести проверку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля в "Комитет солдатских матерей" обратились матери солдат-срочников из Кабардино-Балкарии, которых собрались отправить на Украину. Руководство части без ведома военнослужащих заключило с ними контракт о службе, хотя они даже не подавали об этом рапорты и не расписывались в контрактах, сообщила председатель ассоциации "Комитет солдатских матерей" Светлана Голуб. Она добавила, что что им удалось притормозить процесс отправки солдат на Украину.

Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. О первом погибшем на Украине уроженце Дагестана - офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове - 26 февраля сообщил глава республики Сергей Меликов. С 28 февраля о гибели в боях земляков стали информировать главы и других регионов юга России, говорится в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил сегодня, что в военной операции на Украине принимают участие военнослужащие срочной службы. "Обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сообщил он в ходе брифинга Минобороны России.

Однако, по его словам, ряд солдат-срочников попали в плен. "На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение (...). Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", - приводятся его слова на сайте Минобороны.

Конашенков отметил, что "предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих". При этом он не указал, сколько призывников и из каких частей участвовали в военной операции на Украине, а также сколько военнослужащих, где и когда были взяты в плен.

Заявление представителя Минобороны прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президент еще до начала военной операции отдал приказ не привлекать к участию в ней военнослужащих срочной службы. "До всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - привел слова Пескова "Интерфакс".

Путин поручил назначить проверку в связи с участием срочников в боях на Украине, заявил Песков. "В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - процитировал его ТАСС.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".