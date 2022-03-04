Майор полиции Ратмир Кудаев из селения Верхний Акбаш, прапорщик Аныуар Этезов из селения Яникой и младший сержант Алим Бачиев из селения Кенделен (слева направо). Фото: пресс-служба Главы и Правительства КБР

04 марта 2022, 18:59

В Кабардино-Балкарии простились с тремя погибшими на Украине военными

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Майор полиции Ратмир Кудаев из селения Верхний Акбаш, прапорщик Аныуар Этезов из селения Яникой и младший сержант Алим Бачиев из селения Кенделен, погибшие в ходе военной операции на Украине, награждены орденом Мужества. Погибшие были опытными бойцами, у них остались семьи, сообщил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", шесть военнослужащих из Кабардино-Балкарии погибли в ходе военной спецоперации российских войск на Украине, сообщил 2 марта глава республики Казбек Коков. Он пообещал выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а раненым - по 300 тысяч

Минобороны России 27 февраля признало потери на Украине, 2 марта официальный представитель ведомства сообщил о гибели 498 военнослужащих, после этого данные о потерях не обновлялись.  О гибели военнослужащих сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарского края, Астраханской области. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Сотрудник управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии майор полиции Ратмир Кудаев из селения Верхний Акбаш, прапорщик Аныуар Этезов из селения Яникой и младший сержант Алим Бачиев из селения Кенделен награждены посмертно орденом Мужества. Их похороны состоялись 3 марта. 2 марта прошли похороны  подполковника полиции Аслана Кештова из селения Кенже, старшего лейтенанта полиции Рената Калажокова из селения Баксаненок и старшего сержанта полиции Альберта Гехова из Нальчика. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вместе с членами правительства и парламента, представителями ветеранских организаций посетил семьи погибших и выразил соболезнование родным, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии

Все погибшие служили в Росгвардии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник полиции. "Это были опытные бойцы. Все они имели семьи. Я лично знал одного из погибших, у него контракт заканчивался, но он его продлил еще на год, такая возможность предоставляется  законом", - рассказал он.

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Блогер из Прохладного Александр Недоступ арестован на шесть суток", "Отец пленного солдата из Дагестана сообщил подробности поиска своего сына", "Два уроженца Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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