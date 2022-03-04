Два уроженца Северной Осетии погибли на Украине

04 марта 2022, 14:57

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Александр Железов из Владикавказа и Чермен Мисиков из Беслана, погибшие в ходе военной спецоперации на Украине, посмертно награждены орденами Мужества, глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил сегодня соболезнования их родным.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России 27 февраля признало потери на Украине, 2 марта официальный представитель ведомства сообщил о гибели 498 военнослужащих, после этого данные о потерях не обновлялись. О гибели военнослужащих сообщили главы Дагестана, Калмыкии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края. 3 марта в Ингушетии были похоронены двое военнослужащих.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

В Северной Осетии сегодня проходит прощание с военнослужащими Александром Железовым из Владикавказа и Черменом Мисиковым из Беслана. Указом президента России они посмертно награждены орденами Мужества, сообщило сегодня издание 15-й регион.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня выразил соболезнования семьям российских военнослужащих. "Достойные сыновья Осетии и всей России, доблестные воины и патриоты, они до конца были верны присяге, мужественно и самоотверженно служили своему Отечеству. В этот тяжелый час, как и все жители республики, искренне скорблю и сопереживаю вместе с вами", - процитировало издание текст телеграммы,направленной родным погибших.

Похороны 41-летнего Александра Железова пройдут сегодня со всеми воинскими почестями на Восточном кладбище Владикавказа, сообщило издание "Основа".

Власти Северной Осетии окажут материальную помощь семьям погибших. Более 7 миллионов рублей будет выделено семьям погибших военнослужащих из федерального бюджета, говорится в публикации.

На сайте главы Северной Осетии и в Instagram Сергея Меняйло на 14.40 мск не содержится информации о гибели уроженцев Северной Осетии.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".