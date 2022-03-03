В Ингушетии прошли похороны погибших на Украине военных

03 марта 2022, 20:14

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В Ингушетии прошли похороны 30-летнего сержанта Илеза Торшхоева и Юнуса Аушева, погибших во время спецоперации в Украине. Правительство республики подтвердило гибель четырёх военных из Ингушетии на Украине. Семьям погибших ингушских военнослужащих будет оказана всесторонняя помощь, заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие из Ингушетии погибли в ходе спецоперации на Украине, в республике отменены все праздничные мероприятия, сообщил 1 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Семьям погибших в Донбассе ингушских военнослужащих будет оказана всесторонняя помощь, заявил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании с членами кабмина, представителями силовых структур и руководителями муниципалитетов. Сведения о количестве погибших и раненых разнятся, точно известно о гибели четырёх ребят из Ингушетии, сообщил сегодня на своем сайте со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона телеканал "Россия1.Ингушетия".

В с.п. Барсуки прошли похороны сержанта Илеза Торшхоева, погибшего в результате военных действий на территории Украины. 30-летний сержант погиб в ходе спецоперации при исполнении воинского долга, пишет 2 марта в своем паблике в Instagram правительство Ингушетии.

"Первый погибший в Ингушетии Илез Торшхоев", - говорится в сообщении от 2 марта в паблике "Обозреватель Ингушетии" в Instagram.

Также в республике прошли похороны Юнуса Аушева, который погиб на Украине, сообщил сегодня паблик "Обозреватель Ингушетии". В ролике, прикрепленном к сообщению, видно, что на похороны собралось больше сотни людей.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".