Похороны сержанта Илеза Торшхоева. 2 марта 2022 г. Фото: официальный сайт правительства Республики Ингушетия

03 марта 2022, 20:14

В Ингушетии прошли похороны погибших на Украине военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ингушетии прошли похороны 30-летнего сержанта Илеза Торшхоева и Юнуса Аушева, погибших во время спецоперации в Украине. Правительство республики подтвердило гибель четырёх военных из Ингушетии на Украине. Семьям погибших ингушских военнослужащих будет оказана всесторонняя помощь, заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие из Ингушетии погибли в ходе спецоперации на Украине, в республике отменены все праздничные мероприятия, сообщил 1 марта  глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Семьям погибших в Донбассе ингушских военнослужащих будет оказана всесторонняя помощь,  заявил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании с членами кабмина, представителями силовых структур и руководителями муниципалитетов. Сведения о количестве погибших и раненых разнятся, точно известно о гибели четырёх ребят из Ингушетии, сообщил сегодня на своем сайте со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона телеканал "Россия1.Ингушетия".

В с.п. Барсуки прошли похороны сержанта Илеза Торшхоева, погибшего в результате военных действий на территории Украины. 30-летний сержант погиб в ходе спецоперации при исполнении воинского долга, пишет 2 марта в своем паблике в Instagram правительство Ингушетии.

"Первый погибший в Ингушетии Илез Торшхоев", - говорится в сообщении от 2 марта в паблике "Обозреватель Ингушетии" в Instagram.

Также в республике прошли похороны Юнуса Аушева, который погиб на Украине, сообщил сегодня паблик "Обозреватель Ингушетии". В ролике, прикрепленном к сообщению, видно, что на похороны собралось больше сотни людей.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Над аэродромом Таганрога сбита украинская ракета", "Власти Харькова сообщили о новых обстрелах города", "Пользователи Instagram выступили против участия чеченцев в боях на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 марта 2022, 21:31

03 марта 2022, 21:29

  • Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление страны в Европейский союз. Партия "Лело" призвала президента Грузии лично встать во главе процесса вступления Грузии в Евросоюз. Спецоперация России на Украине полностью изменила международную повестку и дала окно возможностей для признания как Грузии, так и Украине, которая ранее сделала заявление о вступлении в ЕС, указала "Ассоциация молодых юристов Грузии".

03 марта 2022, 21:02

03 марта 2022, 20:46

03 марта 2022, 20:45

  • Минобороны России заявило о гуманитарной катастрофе в украинских городах

    Обстановка в Мариуполе стала катастрофической, в Киеве, Харькове и Сумах приближается к катастрофической в связи с препятствиями в эвакуации иностранных граждан и мирных жителей Украины. Минобороны России готово создать гуманитарные коридоры для вывоза людей из крупных городов в безопасные места, однако пока тысячи людей остаются в опасности, заявило сегодня российское оборонное ведомство.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи