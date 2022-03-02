Шесть уроженцев Кабардино-Балкарии погибли с начала военной операции на Украине

02 марта 2022, 16:17

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Похороны троих погибших в ходе военной операции на Украине прошли в Кабардино-Балкарии, еще один военнослужащий будет похоронен 3 марта. Сегодня стало известно о гибели двух уроженцев республики, сообщила пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел" четверо военнослужащих из Кабардино-Балкарии погибли в ходе военной спецоперации российских войск на Украине, сообщил 1 марта глава республики Казбек Коков. Он пообещал, что семьям погибшим будет оказана поддержка.

26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. 28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели сержанта российской армии Константина Манджиева. На Украине погибли два уроженца Чечни, еще четверо получили ранения, заявил 1 марта Рамзан Кадыров. Глава Кубани Вениамин Кондратьев 1 марта сообщил о гибели капитана российской армии Александра Лысенко, а глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о гибели уроженцев республики. Минобороны России признало потери на Украине 27 февраля, число погибших не уточняется

Сегодня состоялись похороны подполковника полиции Аслана Кештова из селения Кенже, старшего лейтенанта полиции Рената Калажокова из селения Баксаненок, старшего сержанта полиции Альберта Гехова из Нальчика. Прощание с майором полиции Ратмиром Кудаевым из селения Верхний Акбаш пройдет 3 марта, сообщила сегодня пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.

Сегодня стало известно о гибели еще двух уроженцев Кабардино-Балкарии - Алима Бачиева из селения Кенделен и Аныуара Этезова из селения Яникой, отмечается в сообщении на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Правительством республики каждой семье погибшего будет выплачен 1 миллион рублей, по 300 тысяч рублей будут выплачены бойцам из Кабардино-Балкарии, получившим ранения. Минобороны России также выплатит семьям погибших более миллиона рублей, указано в сообщении.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".