Ставропольский законопроект о выплатах семьям погибших военных стал частью федерального тренда

03 марта 2022, 08:45

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Дума Ставропольского края поддержит инициативу губернатора о выплатах семьям военных, погибших в ходе военной операции на Украине. Само это предложение является популизмом, так как установка о принятии таких законов в регионах спущена из Кремля, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 2 марта пояснил, что в регионах семьи военных, погибших во время военной операции на Украине, получат по миллиону рублей от Минобороны и еще более миллиона рублей – из федерального бюджета. Ранее, 1 марта, глава Дагестана Сергей Меликов также пообещал оказать помощь семье погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 28 февраля сообщил на своей странице в Facebook, что выступил с предложением разработать краевой закон о поддержке военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях. "С выплатами для раненых при исполнении боевой задачи и семьям тех, кто погиб смертью храбрых. Рассчитываю, что депутаты краевой Думы откликнутся", – написал Владимиров.

Выплаты раненым и семьям погибших в военном конфликте регламентируются ФЗ №76 от 27.05.1998 "О статусе военнослужащих" редакция от 28.01.2022 года, ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" в случае смерти выплаты по нему составляют три миллиона рублей, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

"Предусмотрена материальная помощь в сумме: 9 919 руб. 70 коп. – если погиб, 7 439 руб. 78 коп. – ранен", – сказал Трунов корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация беспрецедентная, указал Трунов. По его словам, аналогичные местные законы не действуют. "Не действует, местных законов нет, прецедент. Так как приоритет отдан Федеральным законам", – пояснил он. Подобные законы никогда и нигде приняты не были, добавил адвокат.

Разработка закона молчаливо продиктована Москвой, считает соучредитель профсоюза трудящихся Ставропольского края Андрей Фокин. "Давалось ли прямое поручение – не знаю. Но долгие годы на Ставрополье действует принцип: посыл из Кремля – "вы и сами все понимаете". Если бы Владимиров не выступил [с собственной инициативой], то пришло бы прямое поручение", – сказал Фокин корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает инициативу губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова популизмом. "Нет ничего, кроме популизма. Владимиров – популярный, заметный блогер. Любитель фестивалей. Из-за многочисленных нарушений на выборах я не считаю его легитимным губернатором, но блогер реально популярный. Шоумен", – заявил Фокин.

Закон будет принят в ближайшее время, уверен он. "Вероятность [принятия закона] стопроцентная. Дума – полностью "карманная" губернатора. Есть 2-3 человека, которым разрешено иногда для вида говорить что-то против, но исключительно для вида. Сроки – думаю, хоть за полчаса можно состряпать. Принятие закона при существующей системе чтобы что-то сделать, например, открыть детский сад, нужны деньги из федерального бюджета, часть из которых будет украдена, а часть отдадут на "откаты". В конечном итоге что-то все же получается – но для популизма и блогерства, для рейтинга, который оценит Москва. Современная система устроена так, что надо прийти к Путину в Кремль и с жалостливым видом просить денег. Их не дадут, если ты не будешь соответствовать образу "ну вы же все понимаете", – сказал Фокин.

Мнение о том, что закон продиктован из Кремля, также высказал координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской. "Инициатива или изначально согласованная с Москвой, или оттуда же и шла. Признание жертв военной спецоперации с российской стороны, как мы видим, происходит со стороны глав регионов, а не Москвы. Мне кажется, что это такое распределение ответственности между уровнями власти. Мне не кажется, что это положительно скажется на рейтинге губернаторов, включая Владимира Владимирова. Но такое разделение ответственности оттягивает и размазывает негатив с федеральной власти на места", – сказал Ледовский корреспонденту "Кавказского узла".

Законопроект "будет разработан и принят в максимально короткие сроки", заявил на условиях анонимности один из политологов из Ставропольского края. "Сейчас это укладывается во внутриполитический тренд. Обращу внимание, что о выплатах вчера заявил и [глава Чечни Рамзан] Кадыров, который всегда выстраивал имидж самого патриотичного и пропутинского губернаторов ректора. Правда, даже в Чечне о принятии отдельного закона речи нет. А вот Владимиров именно на это сделал упор", – сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичный закон будет принят и на федеральном уровне, уверен он. "Принятие федерального закона такого же – вопрос уже, полагаю, решенный. Просто губернаторы пытаются проявить патриотическую инициативу. Но в случае если Москва примет решение, то это так и останется лишь политическими инициативами", – считает политолог.

Владимиров не имеет собственного мнения, он декларирует продиктованные Кремлем инициативы, добавил аналитик. "В нынешних условиях такие вопросы регулируются исключительно Москвой", – сказал политолог.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".