Пользователи Instagram выступили против участия чеченцев в боях на Украине

01 марта 2022, 15:46

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Отправка военнослужащих из Чечни на Украину была негуманным решением, указали пользователи соцсети после сообщения Кадырова о гибели чеченских бойцов и призвали прекратить боевые действия.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Рамзан Кадыров сообщил, что два уроженца Чечни погибли на Украине, ещё шестеро получили ранения. Это "был их выбор профессии", уточнил он. "И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран", - написал глава Чечни.

26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он сообщил, что отправиться на Украину из Чечни готовы более 70 тысяч человек. 27 февраля Кадыров опроверг информацию о том, что на Украине убиты военные из Чечни, в том числе командир полка войск Нацгвардии Магомед Тушаев и командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев. Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Сообщение Рамзана Кадырова о гибели двух чеченских бойцов распространили сегодня, в частности, ЧГТРК "Грозный" и Instagram-паблики "Про Чечню и не только", eldit.net и "ЧП/Чечня", на которые подписаны соответственно 422 тысячи, 164 тысячи и 365 тысяч пользователей. К 15.45 мск под публикациями размещено соответственно 335, 97, 77 и 242 комментария, большая часть из них - на чеченском языке. Авторы большинства комментариев на русском языке выразили соболезнования семьям погибших.

Многие пользователи при этом высказались против участия уроженцев Чечни в военном конфликте на Украине. "Молю тебя, ради Аллаха, Рамзан, не отправляй наших парней на смерть... не губи нашу нацию, которая еле-еле встала на ноги, не отправляй наших парней воевать", - написала, в частности, llliiwwww. "Мало наш народ страдал? Почему на старости лет их мамы должны их оплакивать? Это не наша война", - высказала мнение heda_volk__95.

"Не понаслышке знаю, каково сейчас матерям, мой единственный сын погиб при исполнении служебных обязанностей, и хотя у меня сейчас нет там никого, я просто не нахожу себе места от переживания за наших ребят, гибнущих там, и их матерей", - написала ilsvz55.

"Зря чеченцев в Украину послали", - высказал мнение raialos. "Не отнимайте жизнь ребят, прекратите этот бардак весь, пока не поздно, ничем хорошим она не закончится", - написала raisat.kamilova.

"За две [чеченских] войны, видимо, мало погибших, надо тех, кто остался и вырос, добить", - возмущенно высказался kafe_minutka_maykop. "Война не принесëт ничего, кроме боли и страдания, прекратите, пожалуйста", - призвала kurbanova_patya_98.

"Почему у простых людей не спрашивают, чего хотят они? Хотят ли они войны, и этих войск тоже хоть кто-то спросил, хотят ли они на войну? Опять нет, никто не хочет войны", - написал sumaya.1.1.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала военной операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число.

О гибели уроженцев юга России сообщали и власти регионов. Так, 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. 28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели сержанта Константина Манджиева. Сегодня губернатор Астраханской области сообщил о гибели солдата Армана Нарынбаева, а глава Кабардино-Балкарии – о четырех погибших земляках.

Против военных действий на Украине выступили российские ученые, журналисты и медработники. Антивоенные пикеты проходят во многих городах России, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".