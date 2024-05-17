Правозащитники назвали количество похищенных в Чечне

17 мая 2024, 20:51

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Не менее 80 жителей Чечни похищено после поджога автомобиля с номерным знаком DUSTUM, волонтерам удалось установить имена ряда из них. В селе Старые Атаги Урус-Мартановского района похищено около 50 членов семьи Сайф-Ислама Эльмурзаева, который подозревается в поджоге машины, а в Шалинском районе - около 30 человек, сообщил "Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном неизвестный поджег автомобиль с номерным знаком DUSTUM и надписью К13 на двери. По подозрению в поджоге задержан житель чеченской столицы, он сдался сам после похищения семьи, сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поддержали мнение, что автомобиль связан с сыном главы Чечни Адамом. Они считают, что недавние массовые похищения в Шалинском районе связаны с поджогом машины.

Оппозиционный властям Чечни телеграм-канал сообщил 7 мая о рейдах в жилом квартале "Олимпийский", где произошел поджог автомобиля, обысках и проверках жителей комплекса. Также телеграм-канал сообщил о массовых задержаниях людей в Шалинском районе, по данным на 7 мая, было задержано около 30 человек. Телеграм-канал приводит фамилии некоторых из них.

Волонтеры "Центра защиты прав человека "Мемориал"* опросили местных жителей. Источники подтвердили, что в период с 6 по 14 мая сотрудники силовых структур Чечни похитили от 80 до 90 человек, удалось установить личности только некоторых из них, сообщил сегодня "Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В селе Гойское Урус-Мартановского района похищено не менее шести человек. Один из них — Арби Борчашвили. Ранее его принудительно отправили в зону военных действий на Украине, он получил ранение и вернулся домой в 2023 году.

В Гудермесе силовики похитили Абубакара Цакаева, а в микрорайоне Грозного Ипподромный — Джабраила Даутхаджиева, который по данным упомянутого телеграм- канала, носил такую же куртку, как поджигатель автомобиля.

Из села Старые Атаги Урус-Мартановского района 9 мая силовики похитили около пятидесяти членов семьи Эльмурзаевых. В числе похищенных есть пожилые люди и женщины, в том числе беременная сестра Сайф-Ислама Эльмурзаева — его, по словам наших источников, считают главным подозреваемым в поджоге. Сообщают, что сначала родных Сайф-Ислама забирали в качестве заложников, но похищения продолжились и после его "задержания". Мать Эльмурзаева находилась в Украине по гражданскому рабочему контракту. Её тоже вернули домой и задержали.

Члены семьи Эльмурзаевых из села Старые Атаги, которые были похищены и удерживались больше недели, освобождены. Они находятся под домашним арестом, сообщил сегодня другой оппозиционный властям Чечни телеграм-канал.

По сведениям, полученным волонтерами "Центра "Мемориал"*, в городе Шали силовики похитили более тридцати человек. Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщал, что в Шали похитили 37 человек. Всех похищенных, по данным правозащитников, доставили в Грозный в отделение силовой структуры.

13 мая поступила информация, что похищенных из Шали, за исключением четверых, передали в отдел полиции по Шалинскому району. Юсуфа Ахмадова, Умара Алиева, Руслана Эбишева и Абдусалама (фамилия неизвестна) оставили в Грозном. Также стало известно, что из дома одного из них силовики забрали охотничье гладкоствольное ружье, спилили ствол и приклад этого ружья и вменили похищенному хранение и изготовление огнестрельного оружия, указано в сообщении на сайте центре.

11 мая похитили ещё одного жителя Шали, Джабраила Джаватханова. От родственников требуют, чтобы они вернули домой брата Джабраила, который находится в одной из европейских стран.

Правозащитники отметили, что не могут подтвердить, что с поджогом автомобиля связана смерть молодого человека, тело которого было найдено 7 мая в Шалинском районе. Также нет подтверждений связи поджога и похищения 5 мая в Грозном двух молодых людей — уроженцев города Шали и села Агишты Веденского района. Вероятно, эти два похищения не связаны с поджогом автомобиля: они произошли до публикации этого видео, говорится в сообщении.

В Чечне позывной "Дустум" и номер "К13" негласно зарезервированы за людьми, имеющими отношение к Адаму Кадырову, подтвердил 14 мая корреспонденту "Кавказского узла" информацию в телеграм-канале сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

Имеются косвенные подтверждения связи автомобилей с номерными знаками DUSTUM с Адамом Кадыровым. К примеру, 28 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал информацию об открытых соревнованиях по тактической стрельбе "Свои люди", которые прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Второе место в соревнованиях занял "отряд начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова "Дустум", сообщил глава республики. В феврале 2023 года в телеграм-канале "Советник КРА" опубликовано видео с Адамом Кадыровым. На его куртке справа имеется нашивка с надписью DUSTUM. Кепка с нашивкой DUSTUM была на Адаме Кадырове и при демонстрации навыков стрельбы делегации из Гвинеи-Бисау, видео об этом опубликовал Рамзан Кадыров 10 мая.

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

В ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. В феврале 2024 года Ахмат Кадыров был назначен министром по делам молодежи Чечни. Ему также была вручена высшая награда республики. А 28 апреля Кадыров сообщил о назначении Адама куратором Российского университета спецназа. По его словам, сделано это по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова. 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Рамзан Кадыров выстраивает в Чечне систему управления, основанную на родственных и личных связях, и стремится продемонстрировать успехи детей в карьере, и новое назначение его дочери Хадижат не стало исключением, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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