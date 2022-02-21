Апелляционный суд утвердил приговор Джумаеву

21 февраля 2022, 19:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция оставила в силе пятилетний срок Сайд-Мухаммаду Джумаеву по делу о насилии в отношении силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, 19 августа 2021 года судом в Москве был приговорен к пяти годам заключения. Он признан виновным в том, что 23 января 2021 года вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального*. 30 августа 2021 стало известно, что его защита подала апелляцию. Правозащитный центр "Мемориал"** признал Джумаева политзаключенным и потребовал пересмотреть его дело.

На видео, которое было опубликовано в конце января 2021 года в соцсетях, Джумаев отбивался от дубинок силовиков. Сама драка заняла всего 20 секунд, она началась с того, что Джумаев бросился на группу силовиков, которые шли разгонять протестующих. Под ударами силовиков он сначала отступал к митингующим, защищаясь руками и один раз замахнувшись ногой. Затем его сбили на асфальт, и Джумаев скрылся в толпе. По версии обвинения, Джумаев на митинге за Навального* нанес множество ударов двум сотрудникам ОМОНа и полицейскому. Следком вменил ему часть 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Мосгорсуд сегодня утвердил приговор Сайд-Мухаммаду Джумаеву, сообщили в пресс-службе суда. "Судьей Московского городского суда приговор оставлен без изменения", - привело РИА "Новости слова представителя суда.

В карточке дела на сайте Мосгорсуда говорится, что суд сегодня завершил рассмотрение апелляционной жалобы, однако решение, которое принял суд, не указано. В соцсетях родных Сайд-Мухаммеда на 19.00 мск нет информации и комментариев о решении суда. Комментариев защиты Сайд-Мухаммеда Джумаева относительно решения суда также не поступало

Новости о случаях преследования активистов"Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.