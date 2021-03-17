Джумаев обвинен в избиении трех силовиков

17 марта 2021, 17:02

Сайд-Мухаммад Джумаев на митинге за Навального нанес множество ударов двум сотрудникам ОМОНа и полицейскому, указало следствие в обвинительном заключении. Срок ареста Джумаева продлен до 16 апреля, матери впервые за два месяца удалось мельком увидеть его в суде.

"Кавказский узел" информировал, что этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев 23 января на акции в поддержку Алексея Навального в Москве вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, но он был задержан и арестован до 23 марта, обжаловать это решение защите не удалось. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. В случае непризнания вины Джумаеву грозит реальный срок, спрогнозировали юристы.

Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, считают чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, указал правозащитник Руслан Кутаев.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По версии следствия, участник несогласованного митинга "нанес двум сотрудникам ОМОНа, а также сотруднику полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела", сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Москве.

16 марта Пресненский райсуд постановил продлить срок содержания Джумаева под стражей, указано в электронной картотеке на сайте суда.

Срок ареста продлен до 16 апреля, уточнила тетя Джумаева на своей странице в larisa_liza_ Instagram. Она отметила, что родным, наконец, удалось увидеть Сайд-Мухаммада Джумаева. "Я с Лизой (его мамой) увидели нашего мальчика! Как всегда, в хорошем расположении духа, с лучезарной улыбкой на устах. Видно было, что он очень обрадовался нашей неожиданной встрече", - написала она.

Джумаев увидел мать впервые за два месяца ареста, подчеркивается в сегодняшней публикации тети Джумаева. "Провели конвойные его очень быстро <...>. Снимать не разрешали. <...> Говорить не разрешили, но мы были рады и этому", - отметила она. Эта публикация сопровождается видео, на котором Джумаева под конвоем проводят в зал суда.

27 февраля отцу и двоюродному брату Джумаева удалось пообщаться с ним в зале суда и убедиться, что он получает их посылки.

По словам родственницы Джумаева, его друзья и отец также увидели арестованного, дождавшись его на выходе из суда. "Они простояли пять часов на улице в холоде, и глубоким вечером дождались его на выходе. Там же был его отец", - говорится в публикации от 16 марта на странице larisa_liza_. Эта публикация сопровождается двумя видео с автозаком, в который силовики заводят Джумаева.

27 января на сайт Change.org была загружена петиция "Свободу Саиду Джумаеву!", к 17.02 мск 17 марта она собрала 29 589 подписей.

Ранее советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. После того, как Джумаев проигнорировал это предложение, спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Те пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью, указано в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов — на странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.