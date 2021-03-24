Суд утвердил штраф Конотопову за организацию акции Навального в Волгограде

24 марта 2021, 21:14

Волгоградский областной суд оставил в силе штраф в 20 тысяч рублей активисту из Средней Ахтубы Игорю Конотопову, признанному виновным в организацию акции в поддержку оппозиционера Навального. Штраф будет оплачен с помощью краудфандинга, сообщил активист.

Как писал "Кавказский узел", в феврале активист из Средней Ахтубы Игорь Конотопов подал жалобу на решение суда, назначившему ему штраф в 20 тысяч рублей за организацию 31 января в Волгограде акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23 и 31 января по всей России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 31 января в Волгограде на акции были задержаны несколько десятков человек, 28 активистов были оштрафованы. Задержанные рассказали, что приняли участие в акции из-за отсутствия социальной помощи, нищеты и беззакония. Аналитики признали акции 23 и 31 января самыми массовыми за постсоветскую историю России.

Конотопов не присутствовал на рассмотрении своей жалобы

Волгоградский областной суд сегодня оставил без изменения решение суда Среднеахтубинского района, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Конотопов на своей странице в Facebook разместил информацию, содержащую призыв к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях, а также сведения о дате, времени, месте проведения публичного мероприятия, говорится в постановлении от 5 февраля, размещенном на сайте суда. В соцсети также опубликованы призывы к участию в массовом несанкционированном мероприятии в виде шествия, говорится в документе.

В качестве доказательств виновности Конотопова представлены, в частности, письмо начальника управления по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда о том, что уведомлений о проведении публичных мероприятий не поступало, рапорт ЦПЭ ГУ МВД о том, что Конотопов разместил призыв к участию в массовом несанкционированном мероприятии, находясь по месту своего жительства посредством социальной сети. «Фактически Конотопов И.В. публично призывал граждан принять участие, прибыть к определенному времени в указанное им место с целью проведения массового мероприятия, участники которого должны действовать организованно, совместно, в пределах единого замысла», - говорится в постановлении суда.

«31 января 2021 года в каждом крупном городе России прошло мирное публичное мероприятие в поддержку российского оппозиционного лидера Алексея Навального», - указал Конотопов в апелляционной жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". «Это публичное мероприятие не сопровождалось каким-либо насилием или нарушением общественного порядка со стороны участвующих в нем лиц, а также не сопровождалось со стороны участников причинением вреда или угрозой причинения вреда иным лицам", - говорится в жалобе. Несмотря на это правоохранители решили пресечь мирное собрание и начали задерживать его участников, указал активист.

Конотопов попросил в жалобе отменить постановление об административном правонарушении и прекратить дело "в связи отсутствием события административного правонарушения". «Проведение публичного мероприятия не являлось противоправным, а было правомерной реализацией права на свободу мирных собраний и свободу выражения мнения, закрепленных в статьях 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года», - указал активист.

"Суд при рассмотрении дела в первой инстанции не применил подлежащую применению Конвенцию и постановления ЕСПЧ, раскрывающие практику ее толкования и применения. В результате суд сделал неверный вывод о противоправном характере моего участия в мирном собрании", - считает он.

Конотопов указал в жалобе, что суд не учел, "что общественный порядок (им) не нарушался, угрозы общественной безопасности не было, жалоб от третьих лиц на нарушение... их прав не поступало".

Активист также отметил, что в суде не были допрошены правоохранители, которые составляли рапорты и протоколы, положенные в основу обвинения.

Игорь Конотопов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что не ходил сегодня в суд. «Дело изначально надуманное... Суд к этому (доводам активиста) все равно бы не прислушался, поэтому смысла ходить туда нет. Я обжалую решение суда», - пояснил активист.

По словам Конотопова, адвоката у него нет, жалобу ему писали юристы Фонда борьбы с коррупцией*. Он сказал, что оплатит штраф «за счет краудфандинга». «Был объявлен сбор средств на оплату штрафа», - отметил активист. Конотопов рассказал, что не является безработным.

Однопартиец рассказал о деятельности Конотопова

Секретарь волгоградского отделения партии "Парнас" Анатолий Елдыркин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 48-летний Игорь Конотопов является председателем и исполнительным директором отделения партии. "Он закончил волгоградский политехнический институт, работал на Волжском трубном заводе инженером-программистом", - сказал он. По словам Елдыркина, из-за активной позиции Конотопов попал под сокращение.

"Знаю Игоря давно, примерно с 2008 года. Встречал его на многих общественных мероприятиях. Потом он вступил в партию. Каждый год он принимает участие в мероприятиях в память Немцова, раньше каждый год мы участвовали в акции «Стратегия-31» и других акциях за права человека. Недавно Конотопов принимал участие в съезде "Парнаса". В штабе Навального мы не состояли, но общаемся с ними, они нам помогают и мы им, у нас тесное взаимодействие. Также мы взаимодействуем с партией «Яблоко»", - рассказал Елдыркин.

Четыре жителя Волгограда провели одиночные пикеты в шестую годовщину убийства оппозиционера Бориса Немцова. Они указали, что заказчик убийства, совершенного в День сил спецопераций, остался безнаказанным.

Конотопов женат, у него двое несовершеннолетних детей, сказал он. По словам Елдыркина, отец Конотопова принимал участие в ликвидации на Чернобыльской АЭС, у него проблемы со здоровьем.

Активист Владимир Кругляков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Волгоградский областной суд отложил сегодня до 1 апреля рассмотрение его апелляционной жалобы на решение суда, оштрафовавшего его на 10 тысяч рублей за участие в акции 23 января. «Суд удовлетворил мое ходатайство о вызове полицейских», - сказал он. По словам Круглякова, рассмотрение его жалобы на штраф в 15 тысяч за участие в акции 31 января назначено на 31 марта.

Кругляков оказался в числе оштрафованных после акций 23 и 31 января , он заявил, что обжалует оба решения суда.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".