Правозащитный центр "Мемориал"* признал Джумаева политзаключенным

02 ноября 2021, 14:00

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Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, приговоренный к пяти годам колонии за драку с силовиками на акции протеста, осужден по политическим мотивам, заявил правозащитный центр "Мемориал"*, потребовав пересмотреть дело Джумаева.

Как сообщал "Кавказский узел", Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем – Сайд-Мухаммад Джумаев – 19 августа судом в Москве был приговорен к пяти годам заключения. Он признан виновным в том, что 23 января вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 30 августа стало известно, что защита Мархиева подала аппеляцию.

На видео, распространившемся в конце января в соцсетях, Джумаев отбивается от дубинок силовиков. Сама драка занимает 20 секунд и начинается тем, что Джумаев бросается на группу силовиков, которые идут разгонять протестующих. Под их ударами он сначала отступает к митингующим, защищаясь руками и один раз замахиваясь ногой. Затем его сбивают на асфальт, и Джумаев скрывается в толпе. По версии обвинения, Джумаев на митинге за Навального нанес множество ударов двум сотрудникам ОМОНа и полицейскому. Следком вменил ему часть 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Правозащитный центр "Мемориал"*, согласно международным критериям, считает Джумаева политическим заключённым, так как он лишён свободы из-за реализации права на свободу собраний, сказано в сообщении центра, направленном сегодня "Кавказскому узлу". "Мы считаем, что показательная суровость приговора, вынесенного участнику оппозиционной акции, призвана запугать всех несогласных с политикой российских властей. Мы требуем справедливого пересмотра дела Сайд-Мухамада Джумаева", – заявили правозащитники.

В сообщении отмечается, что изучив материалы по делу Джумаева сотрудники "Мемориала"* пришли к выводу, что ущерба от его действий нет, а потерпевшие силовики были облачены в полную защитную экипировку и травм не получили. Кроме того, они отказались от претензий в суде. На видеозаписи видно, что никто из них от ударов Джумаева не упал, не потерял равновесия, и не перестал ему наносить удары дубинкой, сказано в пресс-релизе.

Срок лишения свободы, к которому Джумаев был приговорен судом, не соответствует вменённым ему действиям, отметили правозащитники. "По делу Джумаева был вынесен необоснованно суровый приговор: он явно не соответствует практике по таким обвинениям. Даже принимая во внимание, что российские суды по-разному применяют статью 318 УК РФ в "политических" и иных делах, приговор же Джумаеву выделяется своей суровостью даже на фоне других "митинговых" дел", – подчеркивается в сообщении.

При этом, по данным проекта "ОВД-Инфо"**, 23 января по всей России от действий силовиков получили травмы не менее 64 участников акций протеста и после этого не было возбуждено ни одного уголовного дела. Преследуются только активисты. "Стычка Джумаева с омоновцами произошла в ходе незаконного разгона протестной акции. Российские власти грубо нарушили право граждан на мирные собрания", – заявили правозащитники.

Напомним, что ранее власти Чечни отреагировали на дело Джумаева. Советник главы республики Рамзана Кадырова Адам Делимханов предлагал Джумаеву отречься от оппозиции, обещая, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. После того как Джумаев проигнорировал это предложение, спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором. Вызванные к нему родственники Джумаева указали, что не общаются с Сайд-Мухаммадом, но при этом взяли на себя ответственность за поступок молодого человека, сообщается в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов — на странице "Преследование активистов".

* – организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** – СМИ включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.