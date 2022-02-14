Видео задержания избербашца за стрельбу на улице вызвало споры в соцсети

14 февраля 2022, 10:58

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Архитектор из Избербаша Наби Магомедов, стрельбой в воздух отметивший рождение сына, следовал традициям, указали некоторые пользователи Instagram, посмотревшие видеозапись его задержания. Традиция, нарушающая общественный порядок, неуместна, возразили их оппоненты.

Архитектор из Избербаша Наби Магомедов был задержан за стрельбу в воздух во время празднования рождения сына, сообщил вечером 13 февраля член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Архитектор Избербаша Магомедов Наби задержан за стрельбу на днях в городе в честь дня рождения сына. Сейчас он уже отпущен", – написал Хадулаев на своей странице в Instagram, проиллюстрировав публикацию видеокадрами задержания.

На кадрах видно, как несколько сотрудников полиции заталкивают в служебную машину мужчину, который вырывается и кричит. Около машины стоят при этом около десятка полицейских.

Когда произошел инцидент, в публикации не уточняется. МВД по Дагестану прокомментировало его еще 11 февраля. По данным министерства, Магомедов был доставлен в городской отдел полиции, в отношении него собирается материал о хулиганстве, сообщил в тот же день "Черновик". В пресс-службе республиканского управления СКР подтвердили, что "МВД занимается этим хулиганством", уточнило издание.

Репост публикации Хадулаева сделан в Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 356 тысяч пользователей. К 10.50 мск там под этой публикацией размещено 128 комментариев, а в аккаунте Хадулаева – 51 комментарий.

Авторы многих из них предположили, что Наби Магомедов следовал традиции. "Всегда вроде у кавказцев адат был, когда рождается мальчик стрельнуть а воздух", - написал, в частности, barbarousa. "Человек поступил по адату, выстрел при рождении пацана, а силовики просто делают свою работу, ничего страшного, бывает", - высказал мнение tamerlan_imanguseinov.

"А в Махачкале и на свадьбах тоже некоторые стреляют", - поделилась kamia1983. "А ведь это и вправду обычай предков. Не навредил же никому. Человека поздравить надо, хоть и похулиганил маленько", - написал agulmarat.

Другие пользователи подвергли критике поведение мужчины. "Зачем стрелять нужно было?" – написал, в частности, beridzegoara. "Как же достали эти дешёвые дагестанские понты", - высказал мнение luxurious_life666.

"Посдержаннее надо быть, у нас тоже рождаются, ну и чё, сейчас по улицам бегать, что ли", - написал reskator01. "Мои поздравления от всей души за рождение сына, а вот общественный покой, я думаю, не стоило тревожить", - написал mhmmdl_17.

"Кавказский узел" писал также, что в Дагестане распространена традиция стрельбы на свадьбе. Так, в июле 2021 года силовики привлекли к административной ответственности водителя машины и пассажира, стрелявшего из пистолета во время свадьбы в Хасавюрте.

По мнению опрошенных "Кавказских узлом" кавказоведов, древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража. Стрельба на кавказских свадьбах - распространенное явление, однако историческим этот обычай не является, считает в свою очередь ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов.

Стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть из городов республики, так как в последнее время об этой традиции в Дагестане вспоминают все реже, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.