Меликов поручил построить школу в Хибиятли

12 февраля 2022, 12:40

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Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выяснить причины пожара в школе села Хибиятли и выделить средства на строительство нового учебного заведения.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 10 февраля в селе Хибиятли Цунтинского района сгорела ветхая школа. Директор школы рассказал, что власти приспосабливают для обучения помещения, а сгоревшее учебное заведение было построено в середине прошлого века нуждалось в капитальном ремонте.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил создать межправительственную комиссию для изучения возможности строительства новой школы в Хибиятли взамен сгоревшей, сообщила пресс-служба главы Дагестана.

"Комиссия под руководством врио заместителя председателя правительства Дагестана Мурада Казиева посетит Цунтинский район в целях анализа ситуации и принятия решения по факту пожара в школе в селе Хибиятли. По результатам выездного мероприятия будут определены масштабы пожара, проработаны вопросы дальнейшего использования здания, выделения средств на проектирование и строительство нового образовательного учреждения", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, что ранее жители Дагестана неоднократно указывали на проблемы в регионе со школами. Так дети из Ботлихского и Тляратинского районов ранее были вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, поскольку новые, полностью оборудованные школы, были построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов.

До завершения строительства школ вопрос о статусе земель не поднимался, в когда возникла проблема, власти не стали брать на себя ответственность за ее решение, заявил тогда руководитель организации-заказчика строительства.