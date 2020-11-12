Более 560 жителей затопленных сел подали иск к властям Дагестана

12 ноября 2020, 16:32

567 жителей сел, попавших в зону затопления из-за ввода в действие Ирганайской ГЭС, подали иск о бездействии министерства экономического развития РФ, правительства и министерства энергетики Дагестана. Они требуют обязать чиновников подготовить в кратчайшие сроки документы о выплате компенсаций, которых селяне лет ждут 12 лет, сообщил сегодня "Мемориал".

Как сообщал "Кавказский узел", строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием компенсаций. 25 июня 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к главе республики Владимиру Васильеву с требованием выплаты 9,5 млрд рублей компенсаций за ущерб.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах. После ее введения в строй в 2008 году под воду ушли сады жителей сел Ирганай, Унцукуль, Ирганай, Майданское и Аракани Унцукульского района и села Кудутль Гергебильского района, их дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В 2014 году жители села Ирганай отказывались отправлять детей в школу из-за невыплаты компенсации за затопленные земли.

Пострадавшие при строительстве Ирганайской ГЭС в Дагестане подали исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства экономического развития РФ, правительства и министерства энергетики республики Дагестан. Правовую поддержку им оказывают юристы ПЦ "Мемориал". Число заявителей составляет 567 человек. Исковое заявление подано в Пресненский районный суд Москвы по месту нахождения одного из ответчиков — Минэкономразвития, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

При наполнении водохранилища гидроэлектростанции в 2008 году земля изымалась для федеральных нужд, и именно федеральные органы власти должны были организовать работу по выплате компенсаций. Однако у истцов нет доказательств того, что федеральные органы власти активно помогали дагестанским властям собрать документы. Пострадавшие в исковом заявлении просят признать незаконным бездействие Минэнерго Дагестана, правительства Дагестана, Минэкономразвития России; обязать республиканские ведомства подготовить и направить бюджетную заявку для выплаты компенсации за дома и на восстановление насаждений. Также авторы иска просят обязать Минэкономразвития оказать содействие властям Дагестана в подготовке бюджетной заявки и сопроводительных документов, и рассмотреть документы в максимально короткий срок, говорится в сообщении на сайте правозащитного центра.

Напомним, вопрос о компенсациях жителям затопленных сел обсуждался с 2005 года. На совещании в Госсовете Дагестана 7 февраля 2005 года в руководителям муниципальных образований Унцукульского района Дагестана было указано на необходимость своевременного осуществления выплат денежных компенсаций населению зоны затопления.

Более 1000 семей только из Ирганая не получили выплат для строительства жилья на новом месте. "С 1991 по 2008 годы нас кормили обещаниями. За этот период выходили постановления правительства, по которому нам предполагалось выделить в натуре где-нибудь за пределами Унцукульского района пастбища. Наши пастбища, которые должны были уйти под воду, располагались в пойме рек и были лучшими в районе. Правительство в 90-х годах издавало ряд постановлений (одно и них №222 от 23 ноября 1998 года), по которым нам полагалось возместить некомпенсированную часть сельхозпроизводства за счет применения рентной платы от деятельности гидростанции после ее ввода. То есть тем, у кого изымались сельхозугодья без восстановления в натуре, предполагалось выплачивать пожизненно наследуемую земельную ренту. Минэкономики республики тогда даже разработало расчеты сумм. Поэтому тогда население и не требовало от властей восстановления садов. Нам говорили, что после того как запустят ГЭС, мы будем кататься как сыр в масле. Но в итоге земли затопили, а о нас забыли", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава Ирганая Магомед Алигаджиев 2 мая 2019 года.

Жители сел устраивали митинги и блокады с требованиями выплатить компенсации. Правительство Дагестана в 2013 году направило на рассмотрение бюджетную заявку в Минрегионразвития РФ на ассигнования из федерального бюджета для финансирования на 2014-2016 годы. Стоимость работ, связанных с реализацией проекта, в ценах по состоянию на 01.01.2012, составила 9,4 миллиарда рублей. Но финансирование не было утверждено, так как дагестанские ведомства не предоставили запрошенные федеральными властями документы в подтверждение заявки, финансирование не было утверждено, говорится в сообщении "Мемориала"

С 2015 года предложений о выплате компенсаций пострадавшим от затопления не поступало, сообщило министерство экономического развития РФ в ответе на адвокатский запрос в письме от 29 мая 2020 года. "В период с 2015 года по настоящее время предложений с приложением соответствующих обосновывающих материалов по включению мероприятий по выплате компенсационных средств в государственную программу ... от Республики Дагестан в Минкавказ России и Минэкономразвития не поступало… Правительству Республики Дагестан необходимо в установленном порядке в рамках формирования федерального бюджета направить в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти бюджетные заявки", - цитирует "Мемориал" текст письма.