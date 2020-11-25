Директор школы в Каспийске заподозрен в махинациях с выплатами учителям

25 ноября 2020, 20:46

Директор одной из школ Каспийска заподозрен в превышении должностных полномочий после того, как единолично подписал приказ, по которому учителя получили выплаты, а затем собрал с них деньги на нужды школы, сообщили следователи.

По версии следствия, в сентябре директор школы подписал приказ, на основании которого учителя получили стимулирующие выплаты в сумме 1 200 000 рублей, "образовавшейся в результате экономии средств фонда оплаты труда". "В качестве основания в данном приказе указан протокол заседания комиссии, которое фактически не проводилось. В последующем подозреваемый через своего заместителя под предлогом приобретения оргтехники для нужд школы организовал незаконный сбор части выплаченных стимулирующих выплат у учителей в общей сумме около 115 000 рублей", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Санкции части 1 статьи 286 УК России предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре главврач больницы в Избербаше был заподозрен в превышении полномочий. По версии следствия, он подозревается в том, что потратил на аренду автомобиля более 800 тысяч рублей, заключив договор без объявления торгов и аукциона.