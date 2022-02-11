Ученикам сгоревшей школы обещаны учебные помещения в Хибиятли

11 февраля 2022, 23:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Администрация Цунтинского района пересмотрела планы по переводу учеников сгоревшей хибиятлинской школы в соседнем селе и приспосабливает для обучения помещения в Хибиятли. Сгоревшее учебное заведение было построено в середине прошлого века, оно находилось в ветхом состоянии и нуждалось в капитальном ремонте, пояснил директор школы.

Как писал "Кавказский узел", двухэтажное здание школы сгорело в высокогорном селе Хибиятли Цунтинского района ночью 10 февраля. Прокуратура республики рапортовала о начале проведения проверки после возгорания.

Власти Цунтинского района решили не возить учеников, которые обучались в сгоревшей школе в Хибиятли, в соседнее село, а начали обустраивать помещения для учебы на месте, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления образования муниципалитета Газимагомед Абакаров.

"Мы отказались от идеи возить детей в соседнюю школу, расположенную в шести километрах. Дороги в зимний период представляют угрозу из-за гололеда, к тому же сейчас выпало большое количество снега. Автобус туда доберется с трудом. Сегодня мы были в селении и начали обустраивать подходящие помещения для учеников", - отметил он.

По его словам, часть учащихся будут посещать занятия в помещении интерната, в учебные классы будут переделаны и "пустующие помещения ФАПа", а учительская и дирекция будет располагаться в здании сельской администрации, находящемся рядом.

"Все необходимое для учебы мы уже нашли. Сегодня в помещения были занесены парты, школьные доски. Помещения оборудуются буржуйками. И уже с воскресенья учебный процесс возобновится", - заверил муниципальный чиновник. Всего, отметил он, в школе обучалось 58 учеников, занятия в приспособленных помещениях будут проводиться в две смены.

Хибиятлинская школа находилась в ветхом состоянии, пояснил Абакаров. "Мы планировали включить школу в программу капитального строительства, но из-за того что директором не верно были оформлены документы, министерство не пропустило заявку", - добавил он.

Школа в Хибиятли была построена еще в середине прошлого века, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор учреждения Шерхан Багаев.

"Первый этаж здания каменный, а второй этаж - сборно-щитовой из древесины. Последний раз ремонт в ней делался в начале 90-х годов. Отопление там печное, топили буржуйками", - отметил он.

Общая численность учащихся в школе - 87 человек с учетом двух начальных школ в Вициятли и Эльбока, эти учебные заведения прикреплены к общеобразовательной школе в Хибиятли, пояснил директор.

"После окончания начальной школы дети переходили обучаться в Хибиятли. Их возили в старшую школу на школьном автобусе", - пояснил он. В самой хибиятлинской школе не все классы были полностью укомплектованы, а один пришлось сократить из-за отсутствия детей, добавил он.

Багаев был назначен руководителем учебного заведения в 2019 году, во время пожара его в селе не было, он находится на лечении. "Школу мы поддерживали, как могли. Обращались в различные органы, копии этих обращений я оставлял и у себя, хранил в сейфе, но они, видимо, все теперь уже сгорели. Ремонт в школе был необходим, но нашу заявку не одобрили, указали на недостающие сведения", - пояснил он. Директор также отметил и проблемы с электричеством в районе. "Напряжение в сети низкое, отключения света происходят часто", - сказал он.