Пожар в школе в селе Хибиятли Цунтинского района Дагестана. Кадр видео 7 Канал https://www.youtube.com/watch?v=by8j2wtAY50

11 февраля 2022, 07:23

Ветхая школа сгорела в Цунтинском районе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двухэтажное здание школы сгорело в высокогорном селе Хибиятли Цунтинского района. Местные власти перевели учеников в учебное заведение в соседнем поселке, а прокуратура региона рапортовала о проведении проверки.

По данным спасателей, школа в селе Хибиятли Цунтинского района загорелась вечером 10 февраля.

"В 22.12 [мск] от ЕДДС Цунтинского района поступило сообщение о том, что в селе Хибиятли Цунтинского района горит школа.<…> Размеры здания 22х7м, двухэтажное, обучалось 87 детей. Первый этаж каменный, второй этаж деревянный каркас, крыша металлопрофиль по деревянной обрешетке. В 23.00 [мск] пожар был локализован и ликвидировано открытое горение на площади 154 м2", – сказано в сообщении, опубликованном в ночь на 11 февраля на сайте управления МЧС по Дагестану.

В сети распространился ролик с пожаром в школе в селе Хибиятли. На кадрах видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале "7К" показано двухэтажное здание, больше половины которого и крыша охвачено пламенем. Действие происходит в темное время суток.

Ученики сгоревшей школы продолжат учебу в соседнем селе, расстояние между населенными пунктами составляет около шести километров, сообщили в пресс-службе администрации Цунтинского района.  "Ученики Хибиятлинской школы будут обучаться в соседней Междуреченской СОШ. Расстояние от селения Хибиятли до Междуреченской школы шесть километров, будет обеспечен подвоз детей двумя автобусами", – привел сегодня ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

Он добавил, что школа была ветхой, ранее планировалось строительство нового учебного заведения.

Прокуратура Дагестана начала проверку после пожара в школе в селе Хибиятли. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с возгоранием школы в селе Хибятли Цунтинского района. Будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами законодательства о безопасности и противопожарных правил", – процитировал сегодня "Интерфакс" сообщение ведомства.

Напомним, что ранее жители Дагестана жаловались на проблемы в регионе со школами. Так дети из сел Бюрукутан Ботлихского района и Ибрагимотар Тляратинского района Дагестана ранее были вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, так как новые, полностью оборудованные школы были построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов.

Эти и еще две школы, которые также не получили лицензию, были построены к 2018 году на территории Бабаюртовского района. До завершения строительства школ вопрос о статусе земель не поднимался, в когда возникла проблема, правительство не стало брать на себя ответственность за ее решение, заявил глава организации-заказчика строительства -Дагсельхозстроя.

Кроме того 255 школьников села Ибрагимотар также были вынуждены учиться в старом саманном помещении. Чтобы обеспечить детей горячим питанием, власти оборудовали столовую в небольшом помещении библиотеки, где школьники принимали пищу в несколько смен.

Примечание:

"Директор школы в Каспийске заподозрен в махинациях с выплатами учителям", "Более 560 жителей затопленных сел подали иск к властям Дагестана", "39 человек госпитализированы с признаками отравления в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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