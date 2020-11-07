39 человек госпитализированы с признаками отравления в Махачкале

07 ноября 2020, 14:14

Пациенты махачкалинской больницы, госпитализированные с признаками острой кишечной инфекции, покупали еду в одном и том же кафе, сообщил сегодня Минздрав.

По данным ведомства, с 3 по 7 ноября в столице Дагестана всего зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ).

"В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками ОКИ госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей", - сказано в сообщении на странице Минздрава Дагестана в Instagram.

Cостояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Все 39 пациентов рассказали, что покупали еду в одном и том же кафе. Эпидемиологическим расследованием вспышки инфекции занялись специалисты Роспотребнадзора, отмечено в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал о массовом отравлении детей в детских садах Махачкалы. 9 октября 42 воспитанника разных детсадов были госпитализированы с признаками отравления. К 12 октября число детей с симптомами острой кишечной инфекции достигло 75. В городе были закрыты все детские сады, а также приостановлена организация питания в начальных классах школ. С 15 октября детсады решено было открыть после дезинфекции.