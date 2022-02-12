Султыгова возмутила новость об освобождении участников нападения на него

12 февраля 2022, 05:30

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Двое задержанных после нападения на сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова, отпущены на свободу, сообщил сам старейшина. Непонятно, на каком основании их освободили и будет ли продолжено расследование нападения, возмутился Султыгов.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Сараждин Султыгов заявил в полицию о нападении на него в его квартире в Назрани. 1 февраля стало известно, что по делу о нападении на него задержаны два уроженца Чечни, один из которых снимал происходящее на телефон. Сам нападавший, которым следователи считают бывшего сотрудника ОМОН Зураба Идигова, объявлен в розыск, сообщил источник. Полиция Ингушетии подтвердила задержание двух человек, причастных к нападению на Сараждина Султыгова. Двое жителей Чечни, задержанных за нападение, арестованы на 10 суток по административному делу, нападавший находится в бегах, рассказал 5 февраля Султыгов. Нападение на Султыгова вызвало возмущение в ингушском обществе, поэтому следствие ведется активно во избежание самосуда, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

По словам Султыгова, когда он открыл дверь квартиры, один из визитеров ударил его по лицу, после этого нападавшие уехали на машине с чеченскими номерами. Старейшина предположил, что избиение связано с публичным обращением к Рамзану Кадырову из-за спора о приграничных территориях. В нападении участвовал бывший омоновец, подтвердил он.

Задержанные по делу о нападении на Сараждина Султыгова отпущены. "Отпустили вчера ночью, с четверга на пятницу (с 10 на 11 февраля)", - , сообщил корреспонденту "Кавказского узла" старейшина. По словам Султыгова, он узнал об этом, когда позвонил днем 11 февраля знакомым в правоохранительных органах.

"Я несколько раз на этой неделе пытался связаться со следователем, который этим (делом) занимается. После того как я поговорил с (полицейскими) дознавателями еще в первую ночь (после нападения), меня никто больше не опрашивал. Они мне потом сказали, что это дело о проникновении в жилище [...] поэтому дело передано в Следком. Но связаться со следователем я не смог (на этой неделе), поэтому стал звонить знакомым, работающим в органах, чтобы узнать, на каком этапе находится дело. А они мне сказали, что этих (двоих задержанных) отпустили, а третий якобы в розыске", - сказал старейшина.

По словам Султыгова, он пытался связаться со следователем, чтобы сказать, что готов дать показания (о нападении на него). "У меня есть все бумаги, заключение врача - я в больнице же был. Но я не знаю, куда их нести", - посетовал он.

Старейшина рассказал, что когда он ранее созванивался со следователем, тот сказал ему хранить документы у себя до тех пор, пока его не вызовут. "И так и не вызвали", - сказал он.

Султыгова с возмутила информация о том, что нападавшие отпущены. "Думал, что будет дело. А тут взяли и просто отпустили. А со мной даже не связались, в известность не поставили. Как будто они (нападавшие) ко мне в гости приходили", - сказал он.

Комментариями Следственного управления Следственного комитета по Ингушетии относительно информации о том, что задержанных после нападения на Султыгова отпустили, "Кавказский узел" пока не располагает.