Султыгов связал нападение с обращением к Кадырову

01 февраля 2022, 16:21

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Избиение сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова связано с публичным обращением к Рамзану Кадырову из-за спора о приграничных территориях, предположил сам ингушский активист. В нападении участвовал бывший омоновец, подтвердил он.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что по делу о нападении на сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова задержаны два уроженца Чечни, один из которых снимал происходящее на телефон. Сам нападавший, которым следователи считают бывшего сотрудника ОМОН, объявлен в розыск, сообщил источник.

31 января Сараждин Султыгов заявил в полицию о нападении на него в его квартире в Назрани. По словам Султыгова, когда он открыл дверь квартиры, один из визитеров ударил его, а второй снимал это на телефон. "Просто ударили по лицу и сбежали", - рассказал он, добавив, что нападавшие уехали на машине с чеченскими номерами.

Среди визитеров был бывший омоновец, он и ударил активиста, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Сараждин Султыгов.

Нападение произошло около 15.00 мск 31 января, уточнил активист. "Я находился в квартире. Позвонили в дверь. Я открыл. Стоял человек, он с ходу сказал мне: «Если ты ещё раз назовёшь имя этого человека», - и ударил меня. И они сразу же убежали. Их было двое. Один, который ударил, а другой стоял рядом и снимал. Видимо, для отчёта о «проделанной работе»", - рассказал Султыгов.

Эту же версию Сараждин Султыгов озвучил в видео, опубликованном сегодня, в частности в Instagram-паблике "ЧП Ингушетия". На видео Султыгов уточнил, что один из визитеров представился Зурабом. "В 14.57 [мск] раздался звонок в дверь. Спросил, кто там. Сказали, Зураб. Обычно предъявляют, а он говорит: «Если ты ещё произнесешь имя этого человека» - три слова сказал, и мне попало вот так (показывает удар в лицо). С лицом ничего. Ничего страшного. Я отошёл к стене. Соседка выскочила. Когда они убегали, один споткнулся. Неправда, что меня вырубили и я лежал. Он слегка кулаком ударил только", - рассказал в видеозаявлении Султыгов, слова которого перевел с ингушского языка корреспондент "Кавказского узла".

По его данным, всего силовики задержали трех человек. "Трое задержаны и препровождены в Назрановский ГОВД. Один, который снимал, и двое, которые оставались в машине. Тот, кто ударил, успел скрыться. Трое участников [нападения] из Чечни, один из Ингушетии, по происхождению аккинец", - пояснил он.

Нападавший не назвал имя человека, о котором говорил, но, по предположению Сараждина Султыгова, речь могла идти о Кадырове. "Тут гадай, чьё имя. Но мы остановились на имени Кадырова. Связываю это с ним. Потому что было несколько обращений, несколько ответов на его грубости", - сказал Султыгов.

11 января Рамзан Кадыров пригрозил, что, если в Ингушетии не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". На следующий день Кадыров назвал провокаторами авторов таких заявлений и дал им трое суток, до вечера 15 января, на предъявление ему претензий. 14 января Сараждин Султыгов в ответ на ультиматум призвал Кадырова созвать двустороннюю комиссию по определению границ, а чеченских чиновников - воздержаться от критики в адрес жителей Ингушетии.

По словам Султыгова, 31 января он дал показания в полиции и прошёл медэкспертизу. "Меня опрашивали ребята из ГОВД и из ЦПЭ. Ходил на экспертизу – сняли побои. Всё задокументировали", - отметил активист, добавив, что серьёзных травм не получил и чувствует себя удовлетворительно.

Сотрудница пресс-службы МВД Ингушетии сегодня отказалась прокомментировать версию Сараждина Султыгова. "Сотрудники на рейде. А у меня информации нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".