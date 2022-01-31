Сараждин Султыгов. Фото: Буро Магас https://www.youtube.com/watch?v=gmr8dHSFN9o

31 января 2022, 23:55

На Сараждина Султыгова совершено нападение в Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Назрани на сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова в его квартире сегодня напали двое мужчин.

Как писал "Кавказский узел", 11 января Рамзан Кадыров пригрозил, что, если не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". На следующий день Кадыров назвал провокаторами авторов заявлений с обвинениями в адрес республики относительно территорий  и дал им трое суток (до 17.30 мск 15 января) на предъявление ему претензий. 14 января сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов в ответ на ультиматум призвал Рамзана Кадырова созвать двустороннюю комиссию по определению границ, а чеченских чиновников - воздержаться от критики в адрес жителей Ингушетии.

Сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов обратился сегодня в полицию с заявлением о нападении на него неизвестных, сообщило в своем Youtube-канале издание "Фортанга" и опубликовало видеозапись нападения, снятую камерой наблюдения.

В ролике видно, что двое одетых в черное мужчин стоят на площадке около квартиры, один из них снимает все происходящее на телефон. Другой мужчина подошел к двери, позвонил в нее, и, когда она открылась, зашел на порог квартиры и нанес несколько ударов руками и ногами. После того, как из соседней квартиры вышла пожилая женщина, нападавшие убежали. 

Сам Султыгов рассказал об обстоятельствах, при которых на него напали неизвестные. Сегодня в его квартиру в Назрани позвонили двое мужчин. Султыгов открыл дверь и один из них ударил его, а второй все это снимал на телефон, затем оба уехали на машине, рассказал Сараждин Султыгов.

"Я подал заявление в полицию. Злоумышленники уже известны. Просто ударили по лицу и сбежали. Обычная демонстрация силы. Хотят показать, что для них все досягаемы. Неслучайно один снимал на камеру - для заказчика", - процитировало  Сараждина Султыгова издание.

Как рассказал Султыгов, сотрудники полиции выяснили, что нападавшие живут в Ингушетии, а после просмотра камеры видеонаблюдения у входа в подъезд установили, что они уехали черной BMV с номерами 95-го региона (Чечня). Соседи Султыгова подтвердили эту информацию, сообщило издание.

Примечание:

"Путин и Сокуров поспорили о протестах в Ингушетии и сепаратизме на Кавказе", "Кадыров дал ингушам трое суток на предъявление ему претензий", "Изменение погранзоны в Ингушетии привело к смягчению требований к жителям Бейни".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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