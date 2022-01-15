Истек срок ультиматума Кадырова

15 января 2022, 17:48

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Сегодня завершился срок, который глава Чечни дал ингушскому народу на то, чтобы те озвучили все претензии к нему. Сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов в ответ на ультиматум призвал Рамзана Кадырова созвать двустороннюю комиссию по определению границ, а чеченских чиновников - воздержаться от критики в адрес жителей Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 11 января Рамзан Кадыров пригрозил, что, если не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". На следующий день Кадыров назвал провокаторами авторов заявлений с обвинениями в адрес республики относительно территорий и дал им трое суток (до 17.30 мск 15 января) на предъявление ему претензий. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники предположили, что после окончания срока ультиматума Кадыров может пойти на самые жесткие меры против тех жителей Ингушетии, которые, по его мнению, выступили с территориальными претензиями к Чечне.

"Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции… Если необоснованно вы меня обвиняете, я так дешево Вас не оставлю, постараюсь спросить сполна. Это не просто слова... Если есть месть, то давайте поставим точку раз и навсегда… Для меня не существуют никаких законов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство. Я буду использовать все. Я пойду на все", - заявил Кадыров.

В ответ на ультиматум Кадырова сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами. "Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом", — заявил он в видеообращении, опубликованном 14 января на YouTube-канале организации.

Он напомнил об обещании "отпустить" территории, на которых проживал тейп Хашиевых, где находятся ингушские кладбища. "Нам же нужно умирать, мы же мусульмане, которым предстоит встреча со Всевышним. Это же не большой вопрос, Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов", — говорится в обращении, перевод которого выполнен ресурсом Фортанга.орг.

Султыгов обратил внимание Кадырова на действия чеченских властей по отношению к ингушским беженцам, проживавшим в Грозном во время военной кампании и стоящим на учете. "Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого", — заявил он.

Султыгов также попросил Кадырова, чтобы чеченские чиновники отказались от критических высказываний в адрес Ингушетии. "Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу", — заключил он.

Напомним, что после объявления Кадыровым ультиматума в мечетях Чечни прошли массовые сходы, на которых чиновники и представители духовенства выступили с осуждением "провокаторов" из Ингушетии, потребовав от них прекратить оскорбления в адрес чеченцев. При этом глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов публично не отреагировал на ультиматум Кадырова, хотя в республике ждали его реакции.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года, на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Подробности событий, связанных с работами "Чеченавтодора" на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". Публикации о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О предыстории спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".