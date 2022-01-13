13 января 2022, 22:36

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Чиновники и представители духовенства на массовых сходах в мечетях Чечни выступили с осуждением "провокаторов" из Ингушетии, потребовав от них прекратить оскорбления в адрес чеченцев. Серия извинений на фоне ультиматума Кадырова ингушам обострила конфликт между представителями двух республик, сочли журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 января, Рамзан Кадыров пригрозил, что, если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". Авторов заявлений с обвинениями в адрес Чечни относительно территорий Кадыров назвал провокаторами. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов публично не отреагировал на ультиматум Рамзана Кадырова, хотя в республике ждали его реакции.

В ноябре 2021 года, на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Жители Чечни на сходах осудили "провокаторов" из Ингушетии

После ультиматума Рамзана Кадырова ингушскому народу состоялся сход жителей в центральной мечети селения Беной. Глава администрации Ножай-Юртовского района Асланбек Музуруев заявил, что высказывания провокаторов призваны очернить репутацию чеченского народа и руководства республики. По его словам, эти люди пытаются разделить братские народы, разжигая в социальных сетях вражду.

Чиновник добавил, что Рамзан Кадыров призывает народы не верить во всевозможные провокации, чтобы сохранить вековые братские отношения жителей Чечни и Ингушетии, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram.

Такой же сход прошел и в мечети Гудермеса, на нем выступили командир полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, кадий Гудермесского района Амир Абдулмуслимов. "Собравшиеся осудили провокационные действия и недостойное поведение отдельных представителей Республики Ингушетия, которые вносят раздор между двумя нашими народами", - говорится в сообщении на странице телекомпании в Instagram от 12 января. В тот же день был опубликован и видеоролик со схода на чеченском языке из в центральной мечети Ахмат-Юрта.

Ранее в тот же день телекомпания опубликовала сюжет со схода в мечети "Сердце Чечни". "Несколько тысяч мюридов Кунта-Хаджи Кишиева (...) во главе с муфтием Чеченской Республики, шейхом Салахом Межиевым сделали заявление (...), адресованное людям, своими действиями и словами вносящими раздор между чеченским и ингушским народами. Они потребовали немедленно прекратить провокации, остановить ложь и оскорбления со стороны некоторых жителей Ингушетии", - говорится в публикации. Собравшиеся в мечети "единодушно осудили поведение Яхья Хадзиева, который нарушил все мыслимые пределы кавказского менталитета", - говорится в описании к сюжету.

Бывший глава ингушского управления по делам религий Яхья Хадзиев после критики со стороны однотейповцев раскаялся в том, что тепло поприветствовал главу Чечни при встрече в Грозном. Ближайшие сторонники Кадырова после этого выступили с угрозами в адрес жителей Ингушетии, а Хадзиев - снова попросил прощения, но на этот раз уже у Рамзана Кадырова. Его извинения последовали за требованием Кадырова к ингушам в трехдневный срок озвучить все претензии к нему. Извинения Хадзиева перед главой Чечни вряд ли сделаны под давлением и угрозами, четкой связи между этими извинениями и ультиматумом Рамзана Кадырова ингушам не прослеживается, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Волна извинений" усилила конфликт между Чечней и Ингушетией

Волна извинений только обострила отношения между Чечней и Ингушетией, указала журналистка Марина Ахмедова. "Кадыров дал 3 суток ингушам на то, чтобы они предъявили ему свои земельные претензии и вообще претензии. А потом (...) он их заставит извиняться. Один уже извинился (...) бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Хадзиев. Но сначала тот извинился перед тейпом за то, что обнялся с Кадыровым, встретив его на свадьбе. Кадыров обиделся и Хадзхиеву пришлось извиняться перед Кадыровом за то, что он извинился перед тейпом. Ждём, когда он извинится перед тейпом за то, что извинился перед Кадыровым за то, что извинился перед тейпом. Вот такой водоворот извинений на Северном Кавказе. И самое удивительное - чем больше они друг перед другом извиняются, тем ближе к состоянию войны", - написала она в своем Telegram-канале.

Телеведущая Ксения Собчак сочла видео Кадырова с ультиматумом жителям Ингушетии прямой угрозой. "Видео адресовано жителям Ингушетии, с которой у Чечни территориальный спор. Как вам такой набор вот слов, например? "Для меня не существуют никаких законов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство. Я буду использовать все. Я пойду на все. Я вам обещал", -- поинтересовалась Собчак. Она добавила, что эти угрозы могут стать реальностью, если жители Ингушетии в трехдневный срок не обоснуют свои претензии к Кадырову.

Подробности событий, связанных с работами "Чеченавтодора" на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". Публикации о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О предыстории спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".