Отсутствие реакции на ультиматум Кадырова вызвало вопросы к Калиматову

13 января 2022, 12:33

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не отреагировал публично на ультиматум Рамзана Кадырова ингушскому народу, хотя именно его реакция как руководителя республики была уместна, указали местные жители и активисты.

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно, что бывший глава ингушского управления по делам религий Яхья Хадзиев публично извинился перед однотейповцами за то, что поприветствовал и обнял Рамзана Кадырова на свадьбе сына потомка Кунта-хаджи Кишиева. После его покаяния ближайшие сторонники Кадырова выступили с угрозами в адрес жителей Ингушетии. Сам Яхья Хадзиев в новом видео попросил прощения у Рамзана Кадырова и чеченского народа "за свое резонансное заявление", сообщило 12 января ИА "Грозный-информ". Пользователи соцсетей из Ингушетии указали на провокационность заявлений главы Чечни и призвали не реагировать на его выпады.

11 января Рамзан Кадыров пригрозил, что если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". Какие именно заявления стали поводом для этих угроз, Кадыров не уточнил, но упомянул "объяснение за объятия". Извинения Хадзиева были восприняты в контексте конфликта по территориальному вопросу, и именно поэтому ответ главы Чечни был связан с сёлами на границе двух республик, пояснила "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. 12 января Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу с требованием озвучить в течение трех суток все претензии к нему.

На ультиматум Рамзана Кадырова обратила внимание, в частности, ингушская журналистка Изабелла Евлоева. "Кадыров дал ингушам три дня, чтобы предъявить ему претензии", - написала она на своей странице в Facebook.

"С руководством должно говорить руководство, а не отдельные личности. Если руководство слабое, то приходится ждать до лучших времён. Человек явно ищет провокации", - ответил на это Тембот Наурузов. "Кто-то раскачивает и тянет эту наболевшую ситуацию с землями, и это может обернуться, не дай Аллах, плачевно для нас, мусульман", - заметил Расул Арсельгов.

Свое мнение в комментарии к записи Евлоевой высказал и активист Исропил Нальгиев, ранее осужденный по делу о митинге в Магасе. "Сначала обзывает на чем свет стоит ингушей, как отдельных (муфтия, общественных деятелей и пр.), так и целые тейпы... И потом, как ни в чем не бывало ставят этому же народу, с кем так себя ведут, странные ультиматумы, засекают время, требуя явиться на разговор. Не своего коллегу-руководителя, что тоже в таком виде было бы недопустимо, но народ. Как будто бы этот народ его подданные, или что это вообще? Ровно такой же сценарий, как и с вопросом переговоров по землям: что, раз заявив, что точка поставлена навечно, вопрос закрыт, опять-таки с оскорбительным отношением к представленным точкам зрения оппонентами, то есть изначально создавая условия, делающие невозможным диалог, после пеняют - мы зовем, вы не являетесь. Провокации в чистом виде", - написал он.

Это же мнение Исропил Нальгиев изложил и на своей странице в Facebook. "Но всё это возможно, конечно, в первую и исключительную очередь, из-за отсутствия здесь нормальной власти и руководства. В первую очередь это для них должно было быть недопустимым и постыдным, что в их регионе так пытаются навязать чужую волю", - написал активист.

Недовольство бездействием Калиматова высказала в комментарии к записи Изабеллы Евлоевой и Ася Хадзиева. "Кадыров знает всё о своём народе, встречается и общается с народом,он сделал всё ради него. А наш Калиматов где? Ни разу не собрал свой народ... Мне обидно за свой народ, почему такое отношение... Я, плача, сидела и слушала, как Кадыров нас курицами обзывает", - написала она.

"Ася Хадзиева, у этих двух глав республики совсем разные задачи. Один падишах, а второй просто отсиживает своё время. Может, нашему это совсем и не нужно. Он человек простой, добрый и далёкий от этой политики", - предположила в ответ Роза Бекова.

Многие известные жители Ингушетии не отреагировали на ультиматум главы соседней республики. В частности, по состоянию на 12 мск, этой реакции не было в Facebook-аккаунтах руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, политолога Анжелы Матиевой, адвокатов Калоя Ахильгова и Магомеда Бекова, активиста Бориса Кодзоева и главы Конституционного суда Ингушетии Аюпа Гагиева, который не обходит вниманием ситуацию на границе с Ингушетией.

Махмуд-Али Калиматов к этому времени также не прокомментировал в своем Instagram-аккаунте выступление Рамзана Кадырова. На странице Калиматова вечером 12 января была опубликована запись "С вековым юбилеем республики поздравляю братский народ Карачаево-Черкесии!", а ранее в тот же день – запись "В День работников прокуратуры РФ поздравляю людей, стоящих на страже закона и порядка!".

Махмуд-Али Калиматов с момента прихода к власти не комментировал перепалки, которые возникали между представителями руководства Чечни и ингушскими активистами, указала ранее "Кавказскому узлу" Екатерина Сокирянская. «Видимо, это позиция властей Ингушетии - не ввязываться в конфликт, с одной стороны, чтобы не приводить к эскалации, а с другой стороны - те ингушские общественные деятели, что участвуют в противостоянии, считаются оппозицией к республиканской и федеральной власти, и поэтому солидаризироваться с ними власти Ингушетии не хотят. Но и осуждать их не хотят. Потому что понимают, что совсем лишатся внутренней легитимности среди ингушей. Поэтому молчат», - сказала правозащитница.

Напомним, в ноябре 2021 года на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Подробности событий, связанных с работами "Чеченавтодора" на берегу Фортанги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров", а предыстория спора о границе изложена в справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Материалы о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".