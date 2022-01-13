Аналитики сочли личной инициативой Хадзиева его извинения перед Кадыровым

13 января 2022, 19:45

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Извинения бывшего ингушского чиновника Яхьи Хадзиева перед главой Чечни, озвученные вскоре после покаяний перед однотейповцами за теплую встречу с Кадыровым, вряд ли сделаны под давлением и угрозами, четкой связи между этими извинениями и ультиматумом Рамзана Кадырова ингушам не прослеживается, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава ингушского управления по делам религий Яхья Хадзиев после критики со стороны однотейповцев раскаялся в том, что тепло поприветствовал главу Чечни при встрече в Грозном. Ближайшие сторонники Кадырова после этого выступили с угрозами в адрес жителей Ингушетии, а Хадзиев - снова попросил прощения, но на этот раз уже у Рамзана Кадырова. Его извинения последовали за требованием Кадырова к ингушам в трехдневный срок озвучить все претензии к нему.

11 января Кадыров возобновил угрозы отторгнуть от Ингушетии часть земель, если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории республики. Авторов заявлений с обвинениями в адрес Чечни относительно территорий Кадыров назвал провокаторами. На следующий день Кадыров обратился к ингушскому народу с требованием озвучить в течение трех суток все претензии к нему.

Извинения Хадзиева перед Кадыровым вряд ли были вызваны угрозами, считает руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев.

"Я думаю, что в этой ситуации никто ни перед кем не должен извиняться, но если кто-то считает, что должен это сделать, ради Бога, это его право. Как и право людей ездить и встречаться, обниматься и фотографироваться с тем, с кем они захотят. Я не знаю, что или кто побудил Хадзиева делать публичные извинения, поэтому не комментирую этот момент. Он сам говорит про каких-то провокаторов, ему лучше знать. В любом случае, речь не идёт об угрозах его безопасности", - сказал Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, ему не известны имена жителей Ингушетии, которые высказывают территориальные претензии к Чечне и кого Кадыров назвал провокаторами. "Я не имею ни малейшего представления, кого Кадыров считает провокаторами. Конкретных фамилий он не называл. Озвучивать свои предположения с моей стороны было бы неправильно, потому что это может негативно сказаться на людях, которых я назову. К тому же я могу ошибаться", - пояснил Акиев.

Хадзиев принес извинения без давления, полагает представитель ингушского национально-культурного общества "Даймохк" (Отечество) Альберт Дарбазанов.

"Я считаю, что извинения перед Кадыровым были сделаны добровольно. Мне кажется, у него была безвыходная ситуация. Он сам попал в эту ситуацию и сам ее сделал безвыходной. Он сам по себе человек такой, кидается из стороны в сторону, наговорил лишнего, поэтому записал эти извинения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров прокомментировал извинения Хадзиева перед однотейповцами в ходе первого заседания оргкомитета по подготовке и проведению столетнего юбилея со дня образования Чеченской автономии, которое состоялось 11 января. Он отметил, что на свадьбу "приехали уважаемые люди из Ингушетии, которые были знакомы еще с нашими предками". "Из-за того, что мы с ними поздоровались, как это принято еще со времен наших прадедов, представители их тейпа заставили его извиняться, как будто он гулящая женщина. А тот, как гулящая женщина начал извиняться. Когда вообще среди наших народов были такие поступки? Он что девственности лишился, когда обнял меня? Я его просил со мной обниматься или я подошел к нему? Как ему не стыдно так говорить вообще? Какой он мужчина после этого?", - перевел "Кавказский узел" слова главы Чечни.

По мнению Дарбазанова, ультиматум Кадырова также не связан с извинениями Хадзиева за теплое общение с главой Чечни. "Я думаю, Кадыров уже устал от всех этих постоянных упреков и обвинений. Он позиционирует себя как человека, которого любят и в Чечне, и в Ингушетии, а тут целый тейп Хадзиевых осудил связь с Кадыровым, поэтому это его задело. Но ультиматум с этим не связан", - заявил Дарбазанов.

Территориальные претензии к Чечне есть у многих ингушей из-за соглашения о границах, отметил он. "Всемирный ингушский конгресс создал комиссию по территориальным вопросом, связанным не только с Чечней, но и Северной Осетией, Грузией. Доклад был озвучен, была проделана большая работа. То есть не секрет, что есть такие претензии. Но мне не известно, какие претензии были озвучены после свадьбы, которую посетил Хадзиев", - сказал он.

В добровольности извинений перед Кадыровым усомнился учредитель ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев. "Извинения не были добровольными. Его запугивали с той стороны (из Чечни). А с ингушской стороны как раз требовали, чтобы он ни перед кем не извинялся и замолчал в конце концов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вина Хадзиева в этой ситуации и так неоспорима, отметил Гогиев. "Зачем ездить туда, устраивать эти обнимашки, если известно, что ситуация взрывоопасная и эти действия не понравятся людям. Ну сдержите себя чуть-чуть, не устраивайте эти провокации. Сначала обнимаются, потом извиняются за обнимашки, а затем извиняются за то, что извинились. Все это напоминает какую-то детскую глупую игру", - подчеркнул он.

По его словам, кто озвучивает претензии из-за территориального вопроса, известно. "Претензии из-за того, что Евкуров несправедливым образом передал Чечне кусок ингушских земель. Еще полгода назад был доклад Всемирного конгресса ингушского народа, где были озвучены все эти претензии. Они отправлены в Чечню. Пусть изучают. Вот это и есть "претензии" озвученные", - сказал Гогиев.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.