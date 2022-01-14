Использование инструмента кровной мести властями Чечни создало риски для Кадырова

14 января 2022, 15:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После окончания срока ультиматума Кадыров может пойти на самые жесткие меры против тех жителей Ингушетии, которые, по его мнению, выступили с территориальными претензиями к Чечне. Власти Чечни вольно обращаются с понятием кровной мести, что может обернуться против Кадырова и его семьи, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 12 января Рамзан Кадыров пригрозил, что, если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". Авторов заявлений с обвинениями в адрес Чечни относительно территорий Кадыров назвал провокаторами и дал им трое суток (до 17.30 мск 15 января) на предъявление ему претензий. В мечетях Чечни прошли массовые сходы, на которых чиновники и представители духовенства выступили с осуждением "провокаторов" из Ингушетии, потребовав от них прекратить оскорбления в адрес чеченцев. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов публично не отреагировал на ультиматум Рамзана Кадырова, хотя в республике ждали его реакции. Ультиматум был предъявлен на фоне серии извинений бывшего ингушского чиновника Яхьи Хадзиева за теплую встречу с Кадыровым, а затем и перед главой Чечни.

"Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции… Если необоснованно вы меня обвиняете, я так дешево Вас не оставлю, постараюсь спросить сполна. Это не просто слова... Если есть месть, то давайте поставим точку раз и навсегда… Для меня не существуют никаких законов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство. Я буду использовать все. Я пойду на все", - заявил Кадыров.

После истечения срока ультиматума Рамзана Кадырова ингушам, можно ожидать "самых крайних мер", уверена председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Он умеет пользоваться чужими руками. Лично он ничего делать не будет. За него сделают то, что он захочет. Он говорит, что оставляет за собой право "спросить сполна". Но это право ему дали в Москве. Если бы здесь это право укоротили, то он бы не мог выступать с такими угрозами и тем более исполнять их. Поэтому сейчас, после истечения срока ультиматума, можно ожидать страшных вещей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров поступает так, как ему заблагорассудится, подчеркнула Ганнушкина. "Он давно уже не исполняет российские законы, он давно это уже доказал и сейчас его заявление не вызывает никакого удивления. Он просто признался, вслух сказал про это. Не в первый раз, а в очередной. И он давно доказал это делом: российский закон для него существует только для того, чтобы наказать оппонентов", - отметила правозащитница.

Она не сомневается, что инструмент в виде кровной мести, который использует окружение Кадырова против своих критиков, обернется против самого Кадырова и его семьи. "Я вам хочу сказать, что его кровников нет числа. Я никак не могу одобрять этот институт, но реалии таковы, что кровников становится все больше и больше. Если бы не армия и охрана, с ним бы уже попробовали разобраться и заставить ответить за свои слова. А пока они есть, то подобные вопросы не закрыты, висят в воздухе и ждут своего часа", - подчеркнула она.

Ранее "Кавказский узел" писал о случаях, когда люди, связанные с властями Чечни, делали объявления кровной мести вразрез с традицией. Так, в сентябре 2021 года блогер Тумсо Абдурахманов и его брат заявили, что власти Чечни передали предупреждение о кровной мести их родственникам в Старых Атагах. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, кровная месть, объявленная родным Абдурахманова, противоречит адатам, но служит инструментом для запугивания критиков и выдавливания из Чечни их родственников. Ранее в том же месяце житель Чечни Ахмад Арсанукаев объявил кровную месть сразу четырем семьям – Халитовым, Мамакаевым, а также Наурбаевым и Ажиевым. Эти заявления Арсанукаева противоречат вайнахским традициям, российскому законодательству и элементарным правилам приличия, они превращают институт кровной мести в фарс, отметили представители чеченской диаспоры в Турции. По их мнению, за Арсанукаевым стоят власти Чечни.

Кадыров выступает с ультиматумами и угрозами, выводя конфликт на новый виток, чтобы показать и на деле доказать свою силу, уверена Ганнушкина. "Мы же все понимаем, что это за человек. Игра мускулами. Он считает, что сила – главный признак мужчины. Он себя считает самым сильным и влиятельным политиком Северного Кавказа, но это не тот авторитет, который можно завоевать. Поэтому ему надо постоянно играть мускулами, иначе подумают, что он ослаб", - пояснила она.

Правозащитница сочла недопустимым коллективное обращение Кадырова к ингушам. "Коллективная вина – это традиционный способ мышления террористов. Коллективная вина – коллективное наказание. Мы много лет говорим о том, что, когда государство или государственный человек, которым он, к сожалению, стал, начинает рассуждать такими категориями как "ингуши, русские, чеченцы, женщины, мужчины" - это уже подход террористов. Они мстят не конкретному виноватому, а некоторой группе, к которой относится виноватый. Его не волнует разобраться с определенным человеком. Он не называет конкретные фамилии. Виноваты ингуши, по его мнению", - пояснила она.

Член Совета Правозащитного центра "Мемориал"** Олег Орлов согласился, что после окончания срока ультиматума Кадырова можно ожидать любых действий. "Это может быть все, что угодно. В прямом смысле. Вызов в шариатский суд, применение насилия или очередная ругань в интернете. Еще раз повторю – все, что угодно можно ожидать", - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Кадырова о том, что для него не существует никаких законов, чтобы отстаивать честь и достоинство, показывают, что ему наплевать на российский закон, уверен он. "Кадыров этими словами показывает, что готов пойти на нарушение закона. В очередной раз он показывает, что отстаивать честь и достоинство он якобы не может никак иначе как какими-то странными действиями, выходящими за рамки российского законодательства. Это не первый раз. Не стоит удивляться такому признанию", - сказал он.

Восприятие действительности Кадырова не соответствует реалиям XXI века, поскольку обвинения звучат не в адрес предполагаемого виновника, а его народа, подчеркнул Орлов. "Он сам проявляет мелочность: все время реагирует на какие-то события, какие-то выпады в его адрес, которые он как глава республики мог вполне не заметить. Ну хорошо, понятно, что кто-то обнялся с ним, потом извинился за это перед своим народом. Это не очень хорошо характеризует этого человека. Но зачем главе республики обращать на это внимание? Но он начинает делать коллективные обращения, искать провокаторов и так далее. Все это хорошо характеризует Кадырова. Зачем от конкретного человека, который, как считает Кадыров, его обидел, расширяться до целого народа и обвинять целый народ? У Кадырова сознание средневековое или даже родоплеменное. Он все время говорит о коллективной ответственности и действует аналогично. За ошибку одного человека отвечает целая семья или даже народ", - подчеркнул Орлов.

Бывший глава ингушского управления по делам религий Яхья Хадзиев после критики со стороны однотейповцев раскаялся в том, что тепло поприветствовал главу Чечни при встрече в Грозном. Ближайшие сторонники Кадырова после этого выступили с угрозами в адрес жителей Ингушетии, а Хадзиев – снова попросил прощения, но на этот раз уже у Рамзана Кадырова. Его извинения последовали за требованием Кадырова к ингушам в трехдневный срок озвучить все претензии к нему. Извинения Хадзиева перед Кадыровым были сделаны по его личной инициативе и вряд ли связаны с ультиматумом Рамзана Кадырова ингушскому народу, предположили ингушские аналитики.

Орлов согласен с мнением Ганнушкиной о том, что инструмент объявления кровной мести может обернуться против Кадырова и его семьи.

Вызов в шариатский суд является самым вероятным развитием событий после истечения срока ультиматума, отметил президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Кадыров очень грамотно сформулировал свои претензии к тем людям, к которым он их адресовал. Он говорит, сформулируйте и приходите ко мне, к моему роду, старейшинам. То есть он действует в рамках принятых среди ингушей и чеченцев порядков. После указанного срока его представители, может, муфтият или старейшины, выдвинут претензии к конкретным людям, которые выступили с обвинениями в адрес Кадырова, но в итоге не решились сделать это на официальном уровне", - сказал он.

Институт кровной мести стал чересчур много фигурировать во всех историях, отметил Кутаев. "И особенно в окружении Кадырова. Они достаточно вольно начали использовать его. Здесь идет подмена понятия. Кровная месть работает только в одном случае - когда убили человека и за его смерть должны ответить. А в этой ситуации речь может идти только о претензиях друг к другу, а не об объявлении кровной мести", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Он также отметил, что инструмент кровной мести может быть использован и против Кадырова. "В советские времена, когда строго требовали соблюдения закона, был случай, когда прямо во время суда человек отомстил за убийство своего родственника, лишив убийцу жизни. Для него главной целью было отомстить. Я это к тому, что, когда человека оскорбляют, он может пойти на многое. В этой ситуации Рамзан Кадыров выступает не как глава региона, а как простой житель Северного Кавказа, который готов стоять за свою честь. Инструменты могут быть разные. Вплоть до коллективной ответственности, когда за ошибку одного человека приходится отвечать целому роду. Но это может быть использовано также в отношении Кадырова и его семьи. При первой же возможности этот инструмент будет использован против них. Сейчас много противников Кадырова, которые считают, что за совершенное Кадыровым и его окружением должны ответить также их семьи. В целом это мина замедленного действия", - подчеркнул Кутаев.

По его мнению, выступая с ультиматумами и угрозами, Кадыров хочет добиться прекращения обсуждения вопроса границ. "Цель Кадырова - прекратить истерию отдельных людей относительно границ. У чеченцев есть пословица: тот, кто боится бить по коню, бьет по седлу. Почему ингушская сторона не называет действительного виновника, который затеял всю эту смуту с границами? Это не Кадыров, а Кремль. Ингуши должны предъявлять свои претензии к Кремлю. Это очень важно", - отметил Кутаев.

По его словам, он не знает, кому именно адресованы слова Кадырова. "В ингушском обществе очень много тех, кто выступает с обвинениями. Поэтому я не знаю, кому именно он выдвигает свои претензии и обвинения. Видимо, это адресовано всем тем, кто все еще обвиняет Кадырова в определении новых границ между Ингушетией и Чечней. Но самое главное в том, чтобы вопросы решались по праву и справедливо, без нарушения законов", - заключил он.

Публикации о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О предыстории спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

**организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.