Правозащитники оценили реальность угроз для родных Тумсо

28 сентября 2021, 18:37

Кровная месть, объявленная родственникам Тумсо Абдурахманова, противоречит адатам, но служит инструментом для запугивания критиков власти и выдавливания из Чечни их родных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правоохранительные органы обязаны реагировать на публичные угрозы, подчеркнул юрист.

Как писал "Кавказский узел", блогер Тумсо Абдурахманов и его брат заявили, что власти Чечни передали предупреждение о кровной мести их родственникам в Старых Атагах. Вооруженные люди явились в село после диспута Тумсо со спикером парламента Чечни в голосовом чате.

В мае министр иностранных дел Швеции запросила у России информацию о причастности чеченских властей к покушению на блогера Тумсо Абдурахманова, которое произошло в феврале 2020 года. Суд в Швеции уже признал участниками нападения граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву, они приговорены к десяти и восьми годам заключения соответственно. "Единственный достоверный мотив [преступления], согласно суду (и это то, на чем настаивала прокуратура) – это критика Абдурахмановым властей Чечни и "кровная месть", которую Магомед Даудов объявил Абдурахманову через соцсети", – указал "Кавказскому узлу" прокурор Пер Линдквист.

Родственникам Тумсо не следует опасаться за свою жизнь, сказал чеченский правозащитник на условиях анонимности. "Несмотря на то, что традиции и адаты, касающиеся кровной мести в Чечне, не соблюдаются, родственникам Тумсо не следует опасаться за свою жизнь. Я не допускаю, что их могут убить за критику Тумсо в адрес властей. Родственников Тумсо максимум могут уволить с работы, если кто-то из них на госслужбе. Или, например, лишить пособия какого-то. Проблемы будут такого плана", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Растущее количество угроз кровной мести не перерастет в "качество", уверен он. "Угрозы могут звучать все чаще и чаще. Но в отношении родных человека, который критикует власть, их исполнения ждать не стоит. Родных просто будут пугать и выдавливать из республики. Это будут делать для того, чтобы все знали, что если даже критики власти не пострадают, то их родственники пострадают наверняка", - отметил правозащитник.

Близкие родственники Тумсо Абдурахманова, живущие в Чечне в апреле 2019 года публично прокляли блогера и объявили, что не будут мстить за его смерть. Причиной этого шага стало давление властей, родные Тумсо просто обезопасили себя, считают глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Давление на критиков путем объявления кровной мести правозащитник не считает новым трендом. "Я бы не назвал это новым трендом. Это просто продолжение всей этой политики запугивания оппонентов, ее дальнейшее развитие", - отметил он.

Угрозы кровной мести в адрес родных Тумсо вряд ли будут исполнены, сказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "То, что происходит сейчас - это не кровная месть, а претензии за то, что кто-то что-то не то сказал, как-то не так выразился. Это претензии в очень грубой форме. Конечно, я не жду убийств родных Тумсо из-за его критики в адрес властей. Их будут задерживать, держать в каких-то местах, пугать, лишать работы, но не убивать. В этом я абсолютно убежден", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В селе Чечен-аул вооруженные люди потребовали 27 сентября собрать всех близких родственников по мужской линии соратника Ахмеда Закаева Алим-Паши Солтыханова. 26 сентября на несколько часов были задержаны родные самого Закаева, силовики проверили их телефоны и записали место работы, сообщил проживающий за рубежом лидер чеченских сепаратистов.

Угрозы убийством в адрес критиков власти звучат для того, чтобы другим неповадно было, уверен он. "Они показывают, что у всех родных критиков власти будут проблемы. У любого человека и любого его родственника возникнут реальные трудности, если он посмеет высказать критику. Но угрозы, конечно, будут звучать. И их будет больше, поскольку и критика в адрес властей звучит чаще и жестче", - подчеркнул Кутаев.

Объявление кровной мести людям, которые не совершали убийство, Кутаев счел странным. "То, что сейчас происходит - это не новый тренд запугивания. Это просто показывает, что люди не знают адаты. Кровную месть объявляют в ответ на убийство. Но родные Тумсо никого не убивали и, следовательно, нет никаких причин объявлять им кровную месть. Всплеск кровной мести был в начале 2000-х годов. Тогда очень часто объявлялась кровная месть и исполнялись угрозы. Но сейчас это всего лишь угрозы в виде претензии за критику власти", - сказал президент Ассамблеи народов Кавказа.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но до сих пор сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, указано в справке "Кавказского узла" "Кровная месть — как теперь убивают на Кавказе". К середине 2000-х годов около 15% всех убийств и покушений в Чечне были связаны с кровной местью, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" анимационном ролике. Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Правоохранительные органы должны реагировать на сам факт публичного объявления кровной мести, уверен юрист Александр Караваев.

"В части 1 статьи 144 УПК РФ говорится, что орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. А в части 2 этой же статьи указано, что по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, по поручению прокурора проверку проводит орган дознания, а также следователь по поручению руководителя следственного органа. В любом случае необходимо провести проверку", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

В сентябре житель Чечни Ахмед Арснукаев заявил, что на его семью в Стамбуле напала группа вооруженных людей. По словам Арснукаева, путем угроз и шантажа его заставили записать видео с клеветой в отношении руководства Чечни, а также требовали записать на камеру оскорбления жен и дочерей силовиков. После случившегося он объявил кровную месть сразу четырем фамилиям: Наурбаевым, Халитовым, Мамакаевым и Ажиевым. За объявлением кровной мести сразу нескольким семьям в Чечне стоит поддержка властей республики, заявил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Кремль попустительствует руководству республики, игнорируя такие явления, как кровная месть, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Власти Чечни использовали в своих целях особую интерпретацию народных традиций объявления кровной мести, указал блогер "Кавказского узла" "Чечня инсайд" в статье "Кровная месть от государства. Хождение по селам с публичными угрозами убийства". При помощи Арсункаева власти республики, с виду оставаясь в стороне, оказали максимальное давление на чеченскую диаспору, которая не подчиняется их режиму и враждует с властью

Если полиция и следствие не отреагируют на объявление кровной мести, может вмешаться прокуратура, отметил Караваев.

"Прокурор республики может поручить органу дознания провести процессуальную проверку. Кроме того, из сообщения Тумсо следует, что к угрозам могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов, поэтому прокурор может принять решение об отправке соответствующих материалов в управление СКР по Чечне, которое также может инициировать данную проверку. Но если нет никакой реакции со стороны других органов, добиваться проверки должна прокуратура", - подчеркнул он.

В последние годы за рубежом были убиты несколько оппонентов Кадырова. В пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, жесткий критик главы Чечни Рамзана Кадырова. В своих видео блогер открыто критикует и оскорбляет с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 1 февраля 2020 года в отеле французского города Лилль, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".