Серия заявлений о кровной мести в Чечне не встретила противодействия властей

11 сентября 2021, 16:56

За объявлением кровной мести сразу нескольким семьям в Чечне стоит поддержка властей республики, заявил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Кремль попустительствует руководству республики, игнорируя такие явления, как кровная месть, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре житель Чечни Ахмед Арснукаев заявил, что на него, его жену и ребенка в Стамбуле напала группа вооруженных людей, в числе которых был находящийся в розыске по обвинению в терроризме родственник семьи Наурбаевых. По словам Арснукаева, путем угроз и шантажа его заставили записать видео с клеветой в отношении руководства Чечни, а также требовали записать на камеру оскорбления жен и дочерей силовиков, отмечается в сообщении. После случившегося он объявил кровную месть сразу четырем фамилиям: Наурбаевым, Халитовым, Мамакаевым и Ажиевым.

Представители фамилий Халитовых и Мамакаевых были похищены и удерживались чеченскими силовиками, а затем отпущены, сообщили проживающий в Турции критик чеченских властей Хасан Халитов и живущий в Европе Ильман Мамакаев. Они связали случившееся с избиением в Стамбуле сторонника Рамзана Кадырова — но не Арснукаева, а переехавшего в Турцию бывшего сотрудника полка имени Ахмата Кадырова Абдурахмана Мадуева. Хасан Халитов признал, что сообщил о Мадуеве в турецкий Telegram-канал Security Turkey, который создан для выявления российских силовиков и защиты безопасности чеченской диаспоры в Турции. Мамакаев утверждает, что объявление его родным кровной мести полностью безосновательно. Ажиевы, как указал автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд", в республике уже не живут — они эмигрировали в Польшу из-за преследований.

Объявление кровной мести Арснукаевыми вошло в противоречие с традициями

Арснукаев не сделал бы громкие заявления о кровной мести без поддержки чеченских властей, указал корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Без поддержки властей он бы слова не сказал", — подчеркнул Кутаев.

Он связал заявления Арснукаева с неадекватными, как полагает Кутаев, представлениями властей Чечни о кровной мести. "Власти настолько заигрались, что не понимают, что такое кровная месть. Кровная месть объявляется только и исключительно в случае смерти человека. Даже если человек был ранен, но выжил, ее не объявляют. Пока что Арснукаев просто пытается компенсировать свою трусость, и в дальнейшем ему и его родственникам придется ответить за то, что он оскорбил этих людей", — заявил Руслан Кутаев.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов ранее объявлял кровную месть популярному блогеру, критику чеченских властей Тумсо Абдурахманову. Правда, он оговорился, что речь не идет об убийстве, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". В декабре 2020 года два чеченских тейпа с подачи властей республики объявили кровную месть родственникам двух юношей из Ингушетии, убитым при нападении на полицейских в Грозном. Как указывал Руслан Кутаев, это также было нарушением традиций кровной мести - нападавшие убиты, а значит, их жертвы уже считаются отомщенными.

Кутаев резюмировал, что таким образом в Чечне появляется тенденция, когда близкие к власти люди получают привилегию избирательно использовать те обычаи, которые сама власть объявляет вредными. Он скептически оценил проводимую властями республики программу примирения "кровников".

"Это обманчивые примирения, когда людей, родственников тех, кого увели из домов и убили, заставляют заявить о примирении. В итоге получается отложенная кровная месть, поскольку эти люди ничего не забыли", — указал Кутаев.

В декабре 2020 года заммуфтия Чечни Ансар Хетиев заявил, что власти республики стремятся искоренить обычай кровной мести. Так, в июне муфтият сообщил, что семья двух погибших в ДТП жителей села Махкеты примирилась с виновником аварии. Церемонии примирения кровников транслируются и в эфире государственной телекомпании "Грозный".

Чеченские силовики будут теперь опасаться посещать Турцию, спрогнозировал Руслан Кутаев. "Чеченцы такой народ — если кто-то сделал что-то новое, проложил так сказать дорогу, то другие быстро повторяют это за ним. Говорят, после этого случая в Стамбуле те, кто раньше без боязни раскатывал по миру, чувствуя за собой силу, теперь опасаются ездить в Турцию", — указал он.

Источник, хорошо знакомый с ситуацией в Чечне и предпочитающий сохранять свою анонимность, заявил корреспонденту "Кавказскому узла", что за инициативой Арснукаева стоят власти республики. "Кремль не будет обращать на это никакого внимания — Кадыров может делать все, что угодно. В результате в Чечне складывается тенденция, когда приближенные к власти люди могут использовать в своих интересах местные обычаи, с которыми власть обычно борется — ту же кровную месть", — сказал он.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но до сих пор сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, указано в справке "Кавказского узла" "Кровная месть — как теперь убивают на Кавказе". К середине 2000-х годов около 15% всех убийств и покушений в Чечне были связаны с кровной местью, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" анимационном ролике. Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд" также указал, что в республике, где "установлен тотальный контроль над всем мало-мальски значимым", невозможно по собственной инициативе сделать серию публичных объявлений кровной мести.

"Чеченские власти не в первый раз используют свою особую интерпретацию народных традиций в личных целях. Арсанукаев идеально подошел для того, чтобы, визуально оставаясь в стороне, власти оказали максимальное давление на чеченскую диаспору, которая не подчиняется их режиму, а наоборот, даже враждует с властью. В Чечне все прекрасно знают, что данные угрозы мести — это технология власти, и об этом шепчут на кухнях, но открыто такое никто не осудит, как никто не осуждал незаконные, античеловеческие унижения и изгнания родственников чеченского сопротивления или же сжигания их домов еще в конце 2014 года", — отмечает автор блога в заметке "Кровная месть от государства. Хождение по селам с публичными угрозами убийства", опубликованной 9 сентября.

Политологи сочли безразличным отношение Кремля к кровной мести в Чечне

Сделанные одно за другим объявления кровной мести абсолютно не повлияют на отношение Кремля к руководству Чечни даже в преддверии выборов, уверен политолог Дмитрий Орешкин.

"Основная задача Кадырова, по мнению Кремля — это поддерживать контроль над ситуацией, не допускать социальных взрывов и супермасштабного воровства (мелко- и среднемасштабное воровство допускаются), обеспечивать подобающие виртуальные сигналы (например, результаты выборов) с этих территорий. Поскольку Кадыров, по мнению Кремля, обеспечивает надлежащий уровень безопасности и не дает распространяться экстремистским формам ислама, то в остальном он может делать все, что хочет — бороться с кровной местью, вводить кровную месть. И Кремль это мало волнует — это игрушки Кадырова", — сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

19 сентября в Чечне, помимо выборов депутатов Государственной Думы России, пройдут и прямые выборы главы республики. Одним из кандидатов является действующий руководитель региона Рамзан Кадыров. По мнению политологов, исход выборов предрешен, несмотря даже на такие показатели, как резкий рост преступности в регионе. Новости о выборах в Чечне и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Кремлю не до таких проблем, как кровная месть в Чечне, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Это очень мелко для выборов. А если будут вопросы от журналистов, то [пресс-секретарь президента России Дмитрий] Песков будет изворачиваться, если ему вообще разрешат говорить на эту ему", — подчеркнул эксперт.

Малашенко добавил, что сама по себе борьба с кровной местью выставит российскую власть в не лучшем свете. "Если бороться с кровной местью, значит, нужно признавать, что она существует. Россия все-таки европейская страна, и народ в этом случае может начать задавать вопросы в стиле: "Они что там, обалдели, что ли, дикари?" — сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что Кремлю "глубоко плевать" на то, каким способом Кадыров будет "держать в тисках жителей Чечни". "И это не зависит от выборов", — подчеркнул Кутаев.

Арснукаевы лично объявляли кровную месть родственникам обидчиков

7-8 сентября на YouTube-канале GROZNY 777 были опубликованы три ролика, в заголовках которых указано, что это объявление Арснукаевыми кровной мести Наурбаевым. Во всех трех случаях Арснукаевы проходят во дворы частных домов, где их выслушивают группы людей.

"Рассказать вам, почему мы пришли? Вам, наверное, интересно, почему мы здесь. <...> В Турцию перебрался, позвонил, сказал: "Выйди поговорить, я житель Стамбула". А сам пришел с толпой людей, направил оружие на него (то есть на Ахмеда Арснукаева. — Прим. "Кавказского узла"), на его жену, на больного ребенка. Пришел с толпой и говорит: "Я тебя как лягушку переверну". Нас никто как лягушек не тронет. Мы его там несколько раз видели. Мы знаем, что у него есть три дочери. Мы пришли, чтобы дать вам понять, что у нас с вами кровная месть", — говорит мужчина на ролике, переведенном с чеченского "Кавказским узлом"

Во втором ролике он же произносит аналогичную речь. "Сказать вам, почему мы пришли? Ваш парень собрал людей, приехал на машине и направлял ружье на нашего парня, на нашу женщину и нашу девочку маленькую. Мы пришли дать вам знать, что мы вам это не оставим просто так. Не надо на нас так удивленно смотреть, тут нечему удивляться. Если за сто лет мы вашего кролика не найдем, то мы решим этот вопрос с вами. Мы пришли дать вам это знать", — заявляет представитель Арснукаевых.

На третьем ролике он говорит чеченской семье, что знает о двух дочерях и сыне у человека, которого считает обидчиком. "Мы пришли, чтобы сказать, что не оставим это. Из поколения в поколение такое нельзя оставлять <...> Мы пришли вам дать знать, что если не доберемся до них, то решим этот вопрос с вами и с другими [семьями обидчиков]. Это кровная месть", — перевел "Кавказский узел" слова представителя Арснукаевых.

Президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий указал корреспонденту "Кавказского узла", что объявление кровной мести является нарушением закона. "Это публичная угроза убийством другому человеку, которая подпадает под часть 1 статьи 119 Уголовного кодекса "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", поскольку нарушает монополию государства на насилие", — пояснил юрист.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".