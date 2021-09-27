Вооруженные люди пригрозили кровной местью родственникам Тумсо в Чечне

27 сентября 2021, 17:25

Блогер Тумсо Абдурахманов и его брат заявили, что власти Чечни передали их родственникам в Старых Атагах предупреждение о кровной мести. Вооруженные люди явились в село после диспута Тумсо со спикером парламента Чечни в голосовом чате.

Как писал "Кавказский узел", в мае министр иностранных дел Швеции запросила у России информацию о причастности чеченских властей к покушению на блогера Тумсо Абдурахманова, которое произошло в феврале 2020 года. Суд в Швеции уже признал участниками нападения граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву, они приговорены к десяти и восьми годам заключения соответственно. "Единственный достоверный мотив [преступления], согласно суду (и это то, на чем настаивала прокуратура) – это критика Абдурахмановым властей Чечни и "кровная месть", которую Магомед Даудов объявил Абдурахманову через соцсети", – указал "Кавказскому узлу" прокурор Пер Линдквист.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов, объявляя кровную месть Тумсо Абдурахманову, оговорился, что речь не идет об убийстве, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Братья Абдурахмановы обвинили власти Чечни в нарушении традиций кровной мести

Брат Тумсо, Мохмад Абдурахманов, заявил, что высокопоставленный чеченский чиновник "отправил десятки людей в село Старые Атаги - это родовое село моей матери, где проживают ее братья - и пригрозил им: "Если в течение двух дней вы не остановите своего человека, то мы вернемся, объявим вам кровную месть и расправимся с вами"".

Мохмад Абдурахманов подчеркнул, что эти угрозу противоречат правилам кровной мести.

"В чеченских традициях никогда не было подобной практики, чтобы к ответственности за действия того или иного человека привлекалась материнская сторона. Это в корне не соответствует нашим традициям и нашей культуре. Но с появлением "пути Ахмата Кадырова" (так нынешние власти Чечни называют свою политику. - Прим. "Кавказского узла") мы стали свидетелями подобной практики", - пояснил Абдурахманов на видео "Иудов угрожает нашим родственникам по матери", опубликованном на YouTube-канале AbdurakhmanOFF 26 сентября.

Ранее в сентябре семья Арснукаевых объявила кровную месть сразу нескольким семьям в Чечне. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев уверен, что за этим стоят власти республики, которые, по его словам, не понимают базового принципа кровной мести - она объявляется исключительно в ответ на убийство. Подобная ситуация возникала и в декабре 2020 года. Тогда два чеченских тейпа с подачи властей республики объявили кровную месть родственникам двух юношей из Ингушетии, убитым при нападении на полицейских в Грозном. Как указывал Руслан Кутаев, это также было нарушением традиций кровной мести - нападавшие убиты, а значит, их жертвы уже считаются отомщенными.

На этом видео Мохмад Абдурахманов также обращается лично к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову.

"Ты строишь и себя грозного льва, защитника чести чеченской женщины, призываешь нас вернуться на родину и сразиться с вами по-мужски", - говорит Абдурахманов, отмечая несоответствие между этим вызовом и давлением на родственников по материнской линии.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но до сих пор сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, указано в справке "Кавказского узла" "Кровная месть — как теперь убивают на Кавказе". К середине 2000-х годов около 15% всех убийств и покушений в Чечне были связаны с кровной местью, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" анимационном ролике. Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Тумсо Абдурахманов уточнил, что в Старые Атаги явились около 30 вооруженных людей.

"Вот так, впервые в чеченском обществе, родственники по материнской линии стали отвечать за человека, принадлежащего чужому роду", - написал блогер 26 сентября в своем Telegram-канале Abu Saddam Shishani.

Угрозам родственникам Абдурахмановых предшествовал спор с Даудовым

Блогер Тумсо Абдурахманов связал угрозы его родственникам в Старых Атагах с недавней полемикой между ним и Магомедом Даудовым. "Думаю, репрессии в отношении моих родственников были логическим продолжением нашего разговора с Даудовым в голосовом чате. Он открыто озвучил, что заставит отвечать за мои слова моих родственников. Но объявление ультиматума родственникам по материнской линии - это что-то новое, даже для кадыровской Чечни. Очевидно, таким образом они пытаются оказать на меня давление", - процитировали сегодня Тумсо Абдурахманова Кавказ.Реалии*.

Тумсо Абдурахманов 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись разговора в голосовом чате. Он пояснил, что к чату "внезапно подключился" Магомед Даудов, вступивший в полемику с блогером. На записи собеседник Абдурахманова, употребляя ненормативную лексику, требует прекратить говорить о неких женщинах. "Если воюем, то друг против друга. Если говорить что-то плохое, то друг про друга. Никогда наши предки не затрагивали женщин. То, что ты делаешь, это немужественно и некрасиво", - говорит Даудов в разговоре, переведенном "Кавказским узлом".

Что это за женщины и что именно о них говорил Абдурахманов, Даудов не поясняет. Блогер не принимает обвинений. "Кто затрагивает женщин? Это же вы (кадыровцы. - Прим. "Кавказского узла") делаете, всех матерей и женщин затрагиваете. Днем и ночью вы их затрагиваете. Мы вам, наоборот, говорим не обсуждать их", - парирует Тумсо.

В ходе спора Даудов прибегает к угрозам, в том числе в адрес родственниц Абдурахманова. "Мы молчали, когда ты про политику говорил. Как говорится, собаки лают - караван идет. Но если ты будешь про женщин говорить, то ты опозоришься. Эти женщины-чеченки и твои родственницы тоже. Поэтому я не хочу показывать вещи, которые они делали. Я не хочу на всеобщее обозрение об этом говорить. <...> Обсуждай политику, собирай свои донаты, но женщин не трогай! Один такой сидел, про женщин говорил - ты знаешь, куда ему пулю засадили свои же. Если ты не хочешь того же", - говорит Даудов.

В пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, жесткий критик главы Чечни Рамзана Кадырова. В своих видео блогер открыто критикует и оскорбляет с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 1 февраля 2020 года в отеле французского города Лилль, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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