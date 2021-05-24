МИД Швеции вызвал посла России на неприятный разговор из-за покушения на Тумсо

24 мая 2021, 04:28

Министр иностранных дел Швеции Энн Линде запросила у России информацию о причастности чеченских властей к покушению на блогера Тумсо Абдурахманова, которое произошло в феврале прошлого года.

Как писал "Кавказский узел", суд в Швеции 11 января признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Обвиняемые приговорены к тем срокам, которые запрашивал прокурор. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась. Апелляционный суд 1 апреля увеличил срок наказания Мамаеву до 12 лет лишения свободы. Обвинение Шапиаевой было переквалифицировано по более мягкой статье, срок ее заключения уменьшен с восьми лет до полутора. При этом апелляционная инстанция не сочла, что итоги расследования позволяют сделать определенный вывод о мотивах деяния или о его связи с чеченским руководством. При этом Абдурахманов заявил, что будет обжаловано решение апелляционного суда, который счел недоказанным связь нападения на него с властями Чечни.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде позвонила послу России Виктора Татаринцеву, чтобы обсудить покушение на Тумсо Абдурахманова, пишет 23 мая шведское издание Afronbladet.

Издание назвало звонок послу "необычным и неудобным". "Линде запросила у России информацию о причастности чеченских властей к покушению на человека в Евле 26 февраля прошлого года. Жертва – Тумсо Абдурахманов, 35 лет, является чеченским религиозным диссидентом", – пишет издание (перевод "Кавказского узла").

В публикации цитируется решение апелляционного суда, который указал, что многое указывает на связь нападавшего с чеченским руководством. "В письменном комментарии для Aftonbladet министр иностранных дел Энн Линде отметила, что правительственные структуры приняли к сведению решение суда и что "недопустимо, чтобы государственные структуры участвовали в преступлениях в Швеции".

Послу России Виктору Татаринцеву она заявила, что нет сомнений в ответственности России за действия чеченских властей. "Она попросила Россию представить информацию об участии властей Чечни в покушении на убийство", – информирует издание.

На Абдурахманова напали 26 февраля 2020 года, однако блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Координатор покушения был связан с близким окружением главы Чечни Рамзана Кадырова, заключил на основе анализа материалов дела Правозащитный центр "Мемориал"*. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась.

Ранее прокурор Пер Линдквист пояснил корреспонденту "Кавказского узла", почему суд не поверил доводам защиты. По его словам, суд в приговоре указал, что обвиняемый Руслан Мамаев "не имел личных мотивов преступления и действовал в соответствии с полученными им инструкциями". "Единственный достоверный мотив, согласно суду (и это то, на чем настаивала прокуратура) – это критика Абдурахмановым властей Чечни и "кровная месть", которую Магомед Даудов объявил Абдурахманову через соцсети", – сказал прокурор.

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции РФ.