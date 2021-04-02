02 апреля 2021, 01:18

Тумсо не согласился с выводами апелляционного суда по делу о нападении на него в Швеции

Решение апелляционного суда в Швеции, который счел недоказанной связь нападения на Тумсо Абдурахманова с властями Чечни, будет обжаловано, заявил блогер.

Как писал "Кавказский узел", суд в Швеции 11 января признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Обвиняемые приговорены к тем срокам, которые запрашивал прокурор. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась. Апелляционный суд 1 апреля увеличил срок наказания Мамаеву до 12 лет лишения свободы. Обвинение Шапиаевой было переквалифицировано по более мягкой статье, срок ее заключения уменьшен с восьми лет до полутора. При этом апелляционная инстанция не сочла, что итоги расследования позволяют сделать определенный вывод о мотивах деяния или о его связи с чеченским руководством.

Решение апелляционного суда Нижнего Норрланда о том, что итоги расследования не позволяют сделать вывод о связи преступления с чеченским руководством, будет обжаловано, заявил Тумсо Абдурахманов. "Мы, разумеется, будем его обжаловать. Причем, именно в этой части", - сказал он 1 апреля в прямом эфире на своем Youtube-канале, насчитывающем 91,6 тысячи подписчиков.

"По всей видимости, апелляционный суд ждал признания от Рамзана Кадырова", - иронично заметил блогер.  

Напомним, на Абдурахманова напали 26 февраля 2020 года, однако блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Координатор покушения был связан с близким окружением главы Чечни Рамзана Кадырова, заключил на основе анализа материалов дела Правозащитный центр "Мемориал"*. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась.

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев".Также на "Кавказском узле" размещена биография Тумсо Абдурахманова.

Примечание:

"Жалоба в связи с угрозами убивать критиков Кадырова подана в Верховный суд Чечни", "Правозащитники назвали приглашением на казнь требование к Тумсо явиться в Чечню", "Тумсо озвучил подробности плана покушения на брата".

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