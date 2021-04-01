01 апреля 2021, 23:06

Пересмотрен приговор по делу о нападении на Тумсо в Швеции

Апелляционный суд увеличил срок наказания осужденному за нападение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова до 12 лет лишения свободы. Обвинение его сообщнице переквалифицировано по более мягкой статье, ее срок заключения уменьшен с восьми лет до полутора.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Швеции 11 января признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Обвиняемые приговорены к тем срокам, которые запрашивал прокурор. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась. 

На Абдурахманова напали 26 февраля 2020 года, однако блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Координатор покушения был связан с близким окружением главы Чечни Рамзана Кадырова, заключил на основе анализа материалов дела Правозащитный центр "Мемориал"*. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась.

Апелляционный суд Нижнего Норрланда вынес сегодня вердикт по делу о покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Апелляционная инстанция не считает, что итоги расследования позволяют сделать определенный вывод о мотивах деяния или о его связи с чеченским руководством, сообщило сегодня шведское издание Aftonbladet.

При этом суд счел, что у нападавшего (Руслана Мамаева) были отягчающие обстоятельства - в частности то, что нападение произошло, когда блогер спал, и целью нападения было убийство. В результате срок лишения свободы для Мамаева был увеличен с 10 до 12 лет, отметило издание.

У осужденной (Эльмиры Шапиаевой) не было намерения убивать блогера, постановил суд. Обвинение имеет слишком слабые доказательства того, что она действовала с целью смерти Тумсо, поэтому апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение со статьи за соучастие в покушении на убийство, на статью о пособничестве в нападении и сократила срок лишения свободы до полутора лет, ее вышлют из Швеции с запретом въезда на пять лет, проинформировало издание Dagens Juridik.

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев".Также на "Кавказском узле" размещена биография Тумсо Абдурахманова.

Примечание:

"Правозащитники назвали приглашением на казнь требование к Тумсо явиться в Чечню", "Тумсо озвучил подробности плана покушения на брата", "Жалоба в связи с угрозами убивать критиков Кадырова подана в Верховный суд Чечни".

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