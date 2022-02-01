Участник нападения на Сараждина Султыгова. Кадр видео канала ФОРТАНГА https://www.youtube.com/watch?v=d-RDaG3LrSM

01 февраля 2022, 11:49

Источник сообщил о задержании участников нападения на Сараждина Султыгова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два уроженца Чечни задержаны по делу о нападении на сопредседателя организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова в Назрани, сам нападавший, бывший сотрудник ОМОН, объявлен в розыск, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", 31 января сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов заявил в полицию о нападении на него в его квартире в Назрани.

По словам Султыгова, после того как он открыл дверь квартиры, один из визитеров ударил его, а второй снимал это на телефон. "Просто ударили по лицу и сбежали", - рассказал он, добавив, что нападавшие уехали на машине с чеченскими номерами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из временной оперативной группировки МВД России установили личности трех подозреваемых в нападении на Сараждина Султыгова, сообщил сегодня информированный источник.

По его словам, в нападении подозревается бывший сотрудник ОМОН Зураб Идигов. С Идиговым около квартиры Султыгова находились два уроженца Чечни, один из которых снимал происходящее на телефон. Они задержаны и доставлены в следственный изолятор, а Идигова, который подозревается по статье 116 УК РФ (побои), не оказалось дома, и ингушские силовики начали их поиск, информирует "Интерфакс".

МВД Ингушетии и МВД России по состоянию на 11.47 мск не опубликовали сведения о задержании подозреваемых на своих сайтах и в Instagram-аккаунтах.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 февраля 2022, 13:49

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