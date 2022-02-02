Близкие Хамчиева рассказали об угрозах в его адрес

02 февраля 2022, 05:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ходе своей деятельности Адам Хамчиев вступал в конфликты с чиновниками, в последнее время ему стали угрожать, причем люди, наделенные властью, рассказала его мама Наташа. Много угроз Хамчиеву стало поступать после того, как он озвучил проблемы в перинатальном центре, отметил председатель ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" Магомед Хазбиев.

Как писал "Кавказский узел", 29 января суд удовлетворил ходатайство адвоката и избрал блогеру Адаму Хамчиеву меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщило ингушское отделение партии "Гражданская инициатива". Председатель отделения партии Магомед Хазбиев поблагодарил всех, кто пришел к зданию суда поддержать их однопартийца. По словам адвоката, суд, отказавшись заключить Хамчиева под стражу, учел доводы защиты о том, что активист не планирует скрыться от следствия или угрожать свидетелям.

27 января члены "Гражданской инициативы" со ссылкой на очевидцев сообщили о похищении блогера и члена партии Адама Хамчиева. Вечером 27 января стало известно, что Хамчиев находится в полиции по подозрению в хранении переделанного из травматического в боевой пистолета и трех патронов. Однопартийцы связали преследование Хамчиева с его общественной активностью.

Мать Адама Хамчиева Наташа рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 1 февраля об обстоятельствах задержания сына. "Когда мне сообщили, что моего сына задержали и вроде бы нашли у него пистолет, я опешила. То, что он мог быть задержан, можно было предположить, учитывая его род занятий. Помогая жителям республики в решении их бытовых проблем, он невольно вступал в конфликты с чиновниками, которым приходилось выполнять законные требования людей, чьи интересы на тот момент представлял Адам. Последнее время ему стали угрожать, причем угрозы исходили даже от людей, обличенных властью. Но что касается оружия… Никогда я не поверю, что у Адама был при себе пистолет", – уверена она.

Она рассказала, что когда Адаму было 16 лет, он сопровождал отца в другой город, где тому должны были делать операцию. "Но муж скончался вдали от дома, и мой сын сопровождал тело отца своего домой, чтобы похоронить его на семейном кладбище. Это испытание, смерть отца в 2009 году, сказалось на характере Адама, он стал более собранным, серьёзным. Сын понял, что он среди моих пятерых детей – старший. С 16 лет уяснил для себя, что, как мужчина, он несет ответственность за нашу семью. Впрочем, ответственность была у моего сына во всем и ко всему, с чем ему приходилось сталкиваться", – рассказала Наташа.

По ее словам, именно это чувство и стало той отправной точкой, когда он уже как блогер стал помогать людям в решении их проблем. "Я ничего противозаконного не делаю, – убеждал он меня, когда я пыталась предостеречь его от конфликтов с чиновниками. – Это они нарушают закон, не выполняя свои должностные обязанности как нужно по отношению к людям". Я это прекрасно понимала. Понимала и то, что в какое-то время к нему стали обращаться, как к человеку, который обязательно поможет. Не всегда получалось сдвинуть проблему с мертвой точки, но люди видели: он приложил максимум усилий для решения проблемы и пообещал к ней вернуться. И люди верили в то, что так все и будет. Он понимал, что эта вера ко многому обязывает", – сказала мама Хамчиева.

По ее словам, когда Адам стал заниматься жалобами женщин, которые рожали в перинатальном центре, и которым после родов с осложнениями делали тотальную гистерэктомию, лишая их в дальнейшем возможности иметь детей, то некоторым женщинам мужья запрещали писать жалобы в прокуратуру или Минздрав. "Они и Адаму звонили и просили, а то и требовали, чтобы он перестал заниматься этими жалобами. Его возмущала позиция таких мужей. В адрес таких мужчин он довольно резко высказался в своем блоге", – рассказала Наташа.

23 января стало известно, что новорожденный ребенок жительницы Ингушетии умер в перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности, и потребовали расследования. Адам Хамчиев рассказал тогда "Кавказскому узлу", что в отделение партии поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.

Друг Адама Хамчиева и коллега по партии "Гражданская инициатива" Исропил Нальгиев заметил, что дело Адама в социальном плане нужное, но сопряжено с определенными трудностями в плане съемок, и небезопасное. "Мы все видим недостатки, обсуждаем в тесном кругу вопросы коррупции и воровства, как мелкого так и крупного. Видим все нарушения в медицинских учреждениях, губим машины на плохих дорогах, чертыхаемся, когда в день по пять раз отключают электричество. Видим, что никто, как Адам Хамчиев, не берет в руки камеру и не идет снимать обвалившийся потолок в школе, построенной еще во времена царя Гороха, или же покореженный тротуар в Карабулаке. Мы хотим, чтобы все работало, и не было перебоев и с водой, и с газом, и с электричеством. Однако что-то нигде нет очередей из желающих хоть что-то сделать, чтобы этого негативного в нашей жизни стало меньше", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" Магомед Хазбиев считает, что в последнее время, особенно после того как Хамчиев заговорил о ситуации в перинатальном центре, угроз в его адрес стало поступать значительно больше. "Дело в том, что за последнее время именно к Адаму стали обращаться жители республики со своими проблемами, и Адаму приходилось конфликтовать, добиваясь справедливости в решении социальных проблем с чиновниками на самом разном уровне, с сотрудниками правоохранительных органов. После того как приезжал Адам с камерой, брал комментарии у жителей населенных пунктов, задавал неудобные вопросы главам администраций, руководителям организаций, после того как эти видео были опубликованы в его блоге – проблемы решались", – рассказал Хазбиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что деятельность Хамчиева раздражала многих чиновников. "Адам Хамчиев со своими обличающими видео-обвинениями был неудобен многим чиновникам. Ему неоднократно угрожали не только анонимно, бывали случаи, что задетые за живое главы администраций сельских поселений, районных администраций приходили в офис "Гражданской инициативы" и открыто угрожали Адаму", – рассказал Хазбиев.

По его словам, большой резонанс не только в Ингушетии, но и за ее пределами вызвали материалы Адама про перинатальный центр. "Судя по тому, что нам рассказывали приходившие с жалобами женщины, то после проведения кесарева сечения в этом государственном медицинском учреждении довольно часто многие женщины уже больше не могли рожать. За последнее время выросла смертность новорожденных. Женщины рассказывали, чтобы попасть в этот центр, будущие мамы должны были заплатить 25-30 тысяч рублей. И даже заплатив эти деньги, никто не гарантировал, что младенец и мама живыми и здоровыми выпишутся домой", – отметил Хазбиев.

По его словам, пострадавшие писали заявления в правоохранительные органы, но с ними не торопились разбираться. "У Адама Хамчиева был серьёзный конфликт с двумя следователями, которые, судя по всему, ничего не сделали, чтобы разобраться с этой проблемой, наказать виновных. О том, как велось расследование жалоб по перинатальному центру, Адам рассказывал в своем блоге, называя конкретно имена всех фигурантов. Думаю, именно случаи в перинатальном центре и все предыдущие его расследования послужили причиной того, что наш товарищ был задержан", – предположил Магомед Хазбиев.

Амине пришлось после родов остаться в перинатальном центре еще почти на два месяца. "Мне делали кесарево сечение. С малышкой - у меня родилась дочка - все было нормально, слава Всевышнему, а мне во время операции была занесена инфекция, да такая, что ни одни антибиотики не помогали", – рассказала молодая женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, у нее отекли ноги, руки, на теле появились какие-то пятна. Врач, которая ее оперировала, предложила удалить матку и яичники. "Я категорически отказалась от этой операции. И хотя состояние здоровья было плохим – на момент выписки я весила около 50 кг, возникли проблемы с глазами – я решила, что лучше продолжать лечение за пределами этого центра", – рассказала Амина.

После консультаций у целого ряда узких специалистов ей поставили диагноз, подтвержденный ведущими офтальмологами института глазных болезней имени Гельмгольца в Москве – острый уевит глаз. Там же ей сказали, что возникла эта трудно излечимая болезнь в результате инфекции, занесенной во время родов. К тому времени Амина практически уже не видела одним глазом, зрение второго глаза было 20 процентов.

По ее словам, она узнала, что проблемами перинатального центра занимаются в ингушском отделении партии "Гражданская инициатива" и конкретно Адам Хамчиев. "До знакомства с Адамом я неоднократно писала жалобы, заявления в различные инстанции: в прокуратуру, в Следственный комитет, в министерство здравоохранения <...> Результат нулевой! Прокуратура ответила, что все, изложенное в жалобе, не соответствует действительности", – возмущается женщина.

По ее словам, с Хамчиевым они решили, что обо всех этих фактах должны знать все. "Мы подготовили текст, должны были записать видеоролики и опубликовать их на сайте партии "Гражданская инициатива", но тут его арестовали. Сейчас он под домашним арестом, но ему запрещено общаться с кем-либо, разговаривать по телефону и пользоваться интернетом", – сокрушается Амина.

Мадина из сельского поселения Зязиков-Юрт также прокомментировала домашний арест Хамчиева. "Мне в феврале рожать. Предыдущие дети появлялись на свет через кесарево, и в этот раз тоже должны "кесарить". Я знала, какая слава тянется за перинатальным центром, но все говорят, что как стал разбирать жалобы женщин Адам Хамчиев, то вроде поменялось руководство центра, и к роженицам стали относиться по-человечески. А теперь вот он арестован. Такое впечатление, что мы, женщины, потеряли поддержку и защиту", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

10 ноября 2021 года следователи сообщили о доследственной проверке по факту жалобы родственников 35-летней жительницы Ингушетии Мадины Аушевой на действия врачей перинатального центра республики. По словам родственников, женщина 29 ноября 2021 года поступила в медучреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось, женщина находится в коме. 18 января глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил об освобождении от должности главврача перинатального центра Людмилы Халухаевой, говорится на странице правительства Ингушетии в Instagram. "Кадровое решение было принято в связи с врачебной ошибкой, повлекшей за собой тяжелые последствия для пациентки центра", – говорится в сообщении.

Она познакомилась с Хамчиевым, когда на Чеченской улице, где проживает ее семья, прорвало трубу. "В октябре это было. Целый месяц мы куда только не обращались, чтобы соответствующие службы устранили прорыв трубы. Но никто не собирался нам помочь. Заливало наши огороды, дворы, поднялся асфальт, плитка во дворах. А глава администрации предложил скинуться по 15 тысяч со двора, и он найдет людей, которые проложат новые трубы. Для многих жителей нашей улицы 15 тысяч – это месячный заработок. Вот тогда мне подсказали, что есть такой блогер Адам Хамчиев. Он может нам помочь. Так оно и получилось", – рассказала Мадина.

По ее словам, Хамчиев сказал, что все работы местные власти должны проводить самостоятельно. "Для этого им выделяются необходимые средства. И все эти переговоры, все проводимые работы Адам снимал на видео. В конце концов, все работы были выполнены быстро за счет администрации", – рассказала Мадина.

Она не припомнит больше случая, чтобы кто-то вот так оперативно приходил бы на помощь жителям. "Я думаю, что многих чиновников такая деятельность Адама <...> раздражала. И поэтому его арестовали. Да еще и пистолет якобы у него был. Многие из нас, если нужно, могут выступить на суде свидетелями, рассказать, сколько добрых дел на счету у этого человека", – заверила она.