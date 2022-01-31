Защита озвучила детали заседания по делу Адама Хамчиева

31 января 2022, 14:35

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Отказавшись заключить под стражу Адама Хамчиева, суд в Магасе учел доводы защиты о том, что активист не планирует скрыться от следствия или угрожать свидетелям, сообщил сегодня адвокат, опубликовав фрагмент аудиозаписи заседания.

Как писал "Кавказский узел", 29 января суд удовлетворил ходатайство адвоката и избрал блогеру Адаму Хамчиеву меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщило ингушское отделение партии "Гражданская инициатива". Председатель отделения партии Магомед Хазбиев поблагодарил всех, кто пришел к зданию суда поддержать их однопартийца.

27 января члены "Гражданской инициативы" со ссылкой на очевидцев сообщили о похищении блогера и члена партии Адама Хамчиева. До этого блогер заявлял об угрозах в свой адрес. Вечером 27 января стало известно, что Хамчиев находится в полиции по подозрению в хранении переделанного из травматического в боевой пистолета и трех патронов. Однопартийцы связали преследование Хамчиева с его общественной активностью.

Ингушское отделение "Гражданской инициативы" опубликовало сегодня на своей странице в Instagram фрагмент выступления защиты Адама Хамчиева на заседании, на котором суд отклонил требование обвинения заключить блогера в СИЗО.

Публикация сопровождена пометкой о том, что это репост со страницы адвоката Марка Гата. В Instagram-аккаунте адвоката аудиофрагмент его выступления размещен сегодня утром.

Защитник Хамчиева подчеркнул в своем сообщении, что опубликованная аудиозапись велась на его личный смартфон, с официального разрешения судьи, и в публикуемом фрагменте нет "никаких засекреченных данных", которые могли бы создать угрозу безопасности его подзащитного или были бы основанием запрета публикации записи в сети.

"Публикую в образовательных целях, и чтобы развеять всякие слухи о «подкупленном суде» и «миллионных взятках». Заявляю авторитетно, что ни одного нарушения закона со стороны участников судопроизводства допущено не было: это была прекрасная юридическая дуэль между гособвинителем и защитником", - написал Марк Гат.

В опубликованном фрагменте аудиозаписи адвокат обращается к суду и участникам процесса. "Прокурор и дознаватель говорят, что в случае, если избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, то есть возможность того, что мой подзащитный начнет угрожать свидетелям. У нас – по крайней мере, по тем материалам, которые мне предоставлены были – понятыми проходят, скорее всего, сотрудники спецподразделений, ну это явно не жители Республики Ингушетия. Это, во-первых. Во-вторых [...] никаких свидетелей – по крайней мере, из того, что я знаю, кроме сотрудников спецподразделений, там не присутствовало. Как минимум, они не заявлены в рамках дела. Таким образом, не то чтобы человек не может угрожать свидетелям – их нет как таковых вообще в данном деле", - сказал в суде адвокат.

Он также указал, что Хамчиев ранее не привлекался к уголовной ответственности. "Хамчиев является весьма известным общественным деятелем... Если, допустим, в таких случаях в суд предоставляются люди, которые могли бы за него поручиться, то в данном случае за него может поручиться вся республика. Очень много работы им проведено, очень многие люди его знают, и то, что он делает... С такой общественной известностью, с таким большим общественным признанием, человек чтобы скрывался – думаю, в данном случае эти доводы абсолютно не аргументированы и некорректны", - говорится в опубликованном аудиофрагменте.

Сам Адам Хамчиев по состоянию на 14.35 мск не прокомментировал на своей странице в Instagram решение суда, последняя запись в его аккаунте датирована 21 января.

Напомним, за день до своего похищения, 26 января, Адам Хамчиев направил "Кавказскому узлу" копию своего заявления на имя председателя Малгобекского райсовета Корейша Гулиева, в котором сообщил о поступивших в его адрес угрозах физической расправы. Эти угрозы, по его данным, были озвучены во время встречи с жителями селения Верхние Ачалуки.

В последнее время Адам Хамчиев освещал ситуацию в перинатальном центре Ингушетии, сообщила ранее "Гражданская инициатива". "Он работает в партии "Гражданская инициатива", помогает людям добиваться соблюдения своих прав, освещает проблемы простых жителей - отсутствие водоснабжения, электричества, поборы в медучреждениях, нарушения в администрациях сел", - заявило ранее отделение партии.

23 января стало известно, что новорожденный ребенок жительницы Ингушетии умер в перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности, и потребовали расследования. Адам Хамчиев рассказал тогда "Кавказскому узлу", что в отделение партии поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.

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