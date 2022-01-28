Адам Хамчиев. Фото: "ФортангаОрг" https://fortanga.org

28 января 2022, 20:16

Однопартийцы связали преследование Хамчиева с его деятельностью

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокату удалось встретиться с Адамом Хамчиевым, который находится в ИВС Назрани, заседание суда о мере пресечения намечено на 29 января. Представители "Гражданской инициативы" объяснили преследование Хамчиева тем, что его деятельность по защите прав жителей республики "вызывала заметное раздражение" у чиновников.

Как писал "Кавказский узел", члены партии "Гражданская инициатива" 27 января со ссылкой на очевидцев сообщили о похищении блогера и члена партии Адама Хамчиева. Группа мужчин увела активиста Адама Хамчиева из его дома в Магасе, следует из видео, обнародованного ингушским отделением партии "Гражданская инициатива". Хамчиев перед похищением заявлял об угрозах в свой адрес. Хамчиев находится в полиции по подозрению в хранении оружия, сообщило ингушское отделение партии "Гражданская инициатива". Хамчиев привлекал внимание властей к проблемам жителей Ингушетии, указали пользователи Instagram.

Хамчиев в последнее время освещал ситуацию в перинатальном центре Ингушетии, отмечается в публикации. "Он работает в партии "Гражданская инициатива", помогает людям добиваться соблюдения своих прав, освещает проблемы простых жителей - отсутствие водоснабжения, электричества, поборы в медучреждениях, нарушения в администрациях сел", - заявило ранее отделение партии.

Адвокат Мовсар Гатагажев посетил сегодня Адама Хамчиева, проинформировало сегодня ингушское отделение партии "Гражданская инициатива".

"Посетил своего подзащитного в здании ИВС МВД по городу Назрань, он жив-здоров, полон сил. Просил всем передать, кто волнуется за его судьбу, что с ним все нормально, и всем передавал большой привет. Для него очень важна ваша поддержка в сложной, безусловно, ситуации, в которой он оказался", - говорит Гатагажев в видео, приложенном к публикации. 

Суд по избранию меры пресечения Хамчиеву намечен на 29 января. Ему вменяется незаконное хранение переделанного из травматического в боевой пистолета и трех патронов, говорится в публикации на странице отделения партии в Instagram.

"Мы связываем это похищение и преследование с его деятельностью, которая вызвала заметное раздражение у чиновников республики", - отмечается в публикации.

27 января предыдущему адвокату Хамчиева, Магомед-Басиру Оздоеву также удалось встретиться с задержанным. Следователь в присутствии сотрудников ФСБ хотел допросить Хамчиева, но он воспользовался статьей 51 Конституции и отказался давать показания, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

За день до своего похищения, 26 января, Адам Хамчиев направил "Кавказскому узлу" копию своего заявления на имя председателя Малгобекского райсовета Ингушетии Корейша Гулиева, в котором сообщает о поступивших в его адрес угрозах физической расправы. Эти угрозы, по его данным, были озвучены во время встречи с жителями селения Верхние Ачалуки.

"Кавказский узел" также писал, что новорожденный ребенок жительницы Ингушетии 23 января умер в перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности, и потребовали расследования. Представитель "Гражданской инициативы" по Ингушетии Адам Хамчиев рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что в отделение партии поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

Примечание:

"Запоздалые оправдания ингушского богослова возмутили пользователей Instagram", "Ингушские правозащитницы добились встречи с Албогачиевым в колонии", "Источники сообщили об обстреле дома Ахмеда Сагова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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