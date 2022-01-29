Адам Хамчиев помещен под домашний арест

29 января 2022, 17:22

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Суд удовлетворил ходатайство адвоката и избрал блогеру Адаму Хамчиеву меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщило сегодня ингушское отделение партии "Гражданская инициатива".

Как писал "Кавказский узел", члены партии "Гражданская инициатива" 27 января со ссылкой на очевидцев сообщили о похищении блогера и члена партии Адама Хамчиева. До этого блогер заявлял об угрозах в свой адрес. Вечером 27 января стало известно, что Хамчиев находится в полиции по подозрению в хранении переделанного из травматического в боевой пистолета и трех патронов. Хамчиев привлекал внимание властей к проблемам жителей Ингушетии, указали пользователи Instagram. Однопартийцы связали преследование Хамчиева с его общественной активностью.

Хамчиев в последнее время освещал ситуацию в перинатальном центре Ингушетии, отмечается в публикации. "Он работает в партии "Гражданская инициатива", помогает людям добиваться соблюдения своих прав, освещает проблемы простых жителей - отсутствие водоснабжения, электричества, поборы в медучреждениях, нарушения в администрациях сел", - заявило ранее отделение партии.

Суд избрал сегодня меру пресечения блогеру Адаму Хамчиеву. Судья удовлетворил ходатайство адвоката и назначил Хамчиеву домашний арест, сообщило сегодня ингушское отделение партии "Гражданская инициатива" на своей странице в соцсети Instagram.

"Адам проведет это время следствия не в СИЗО, а дома. Адам выражает большую благодарность всем, кто переживал за него", - говорится в сообщении.

Перед заседанием у здания суда собралась группа "неравнодушных жителей республики", которые пришли поддержать Адама Хамчиева, отмечается в другой публикации на странице отделения партии в соцсети. Председатель ингушского отделения партии Магомед Хазбиев поблагодарил всех, кто пришел к зданию суда поддержать Адама. Хазбиев рассказал матери Адама, что ее сын был задержан только за то, что он помогает своим согражданам, говорится в публикации.

За день до своего похищения, 26 января, Адам Хамчиев направил "Кавказскому узлу" копию своего заявления на имя председателя Малгобекского райсовета Ингушетии Корейша Гулиева, в котором сообщает о поступивших в его адрес угрозах физической расправы. Эти угрозы, по его данным, были озвучены во время встречи с жителями селения Верхние Ачалуки.

"Кавказский узел" также писал, что новорожденный ребенок жительницы Ингушетии 23 января умер в перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности, и потребовали расследования. Представитель "Гражданской инициативы" по Ингушетии Адам Хамчиев рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что в отделение партии поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".