Ингушские правозащитники назвали возможные последствия участия в акции кадыровцев для Сагова

04 февраля 2022, 23:59

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К главе ингушского культурно-просветительского центра "Барт" Ахмеда Сагова, посетившего митинг против Янгулбаевых в Грозном, могут быть применены морально-психологические меры воздействия, чтобы он больше не высказывался от имени ингушского народа, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Сагов был сторонником соглашения о границе с Чечней. Осенью 2020 года его назначили руководителем параллельной муфтияту Ингушетии структуры – филиала ЦДУМ. Сагов принимал участие в форуме, посвященном 70-летию Ахмата Кадырова, что также вызвало неудовольствие пользователей сети. Жители Ингушетии потребовали запретить Сагову, который посетил митинг против Янгулбаевых в Грозном и призывал ингушей к участию в нем, выступать от имени народа республики.

1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Ограничивать людей в праве ездить, перемещаться, встречаться, выступать на каких-то собраниях, если это не противоречит законам и конституции РФ, никто не может, отметил ингушский правозащитник Тимур Акиев. «С одной стороны, у Сагова есть право передвигаться по стране и общаться, с кем пожелает. С другой стороны, выступать от имени ингушского народа Сагов однозначно права не имеет. Никто ему это право не делегировал: ни общественность на каком-то собрании, ни представители республиканской власти», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме анонимных критиков Сагова, например, в соцсетях, позицию выразил Совет тейпов, сказал Акиев. При этом это объединение выражало аналогичную позицию не только по этому случаю (с участием Сагова), отметил правозащитник. «Совет тейпов и по предыдущим случаям высказал своё требование, чтобы эти люди, которые пытаются позиционировать себя как «представители ингушского народа», от имени ингушского народа не выступали и не делали заявления», - пояснил он.

В аккаунтах Совета тейпов Ингушетии в Facebook и на YouTube-канале по состоянию на 23.00 мск сегодня не опубликовано комментариев по поводу выступления Сагова на митинге в Грозном.

Сагов не считается серьёзным общественным или религиозным деятелем, сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Магомед Муцольгов. «Его всерьёз в Ингушетии не воспринимают [...] используют в политических интригах», - считает он.

Как индивид, Сагов волен делать что угодно в рамках закона, отметил Муцольгов. «Он может сам выбирать, как ему жить и что делать, куда ездить и что говорить. Только пусть делает это от своего имени, а не от имени тейпа, народа», - указал правозащитник.

Шельмовать Сагова в качестве мер воздействия будет неправильным. "Ему не надо запрещать ездить, выступать, взаимодействовать с кем хочет. Но (от него) потребуют не участвовать в политических спекуляциях от имени тейпа или тем более всего народа",- считает Муцольгов

Каждый человек волен ездить на те мероприятия, которые считает нужным, но при этом он должен представлять исключительно самого себя, а не выступать от имени народа, сказал адвокат Калой Ахильгов. «Это (выступления от имени народа) и вызвало возмущение в Ингушетии. Так как личность Сагова известна. Но выступать от имени тейпа, муфтията или народа он не может, это выглядит нечестно и неправдиво», - пояснил он.

Меры воздействия, которые могут быть применены к Сагову, традиционны для ингушского общества, отметил адвокат. «Это пассивные меры воздействия, когда воздерживаются от того, чтобы общаться и вести какие-либо дела с таким человеком. Некрасивый поступок человека не породит каких-либо юридических последствий, а тем более физических мер воздействия. Это последствия моральные», - подчеркнул Ахильгов.

Он полагает, что решение по этому вопросу ещё ожидается. «Есть Совет тейпов, есть муфтият действующий, они могут высказаться», – сказал Ахильгов.

Ранее недовольство в Ингушетии вызвала благожелательная встреча с Рамзаном Кадыровым на свадьбе потомка проповедника Кишиева в начале января вызвала. На видео, распространённом в соцсетях, Кадырова приветствовал, в том числе, религиозный деятель Ахмед Пошев. Старейшина Насыр-Корта Магомед-Башир Оздоев выступил с осуждением участников встречи. В частности, он раскритиковал Пошева за его заявления на мероприятии. Вопрос о границе между Чечней и Ингушетией не должен быть препятствием для теплых приветствий между жителями этих республик, указали опрошенные "Кавказским узлом" ингушские активисты.

"Кавказский узел" также писал, что источники сообщили об обстреле в ночь на 26 января дома Сагова.