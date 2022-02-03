Жители Ингушетии потребовали запретить Сагову выступать от имени народа

03 февраля 2022, 18:28

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Глава ингушского культурно-просветительского центра "Барт" Ахмед Сагов, посетивший митинг против Янгулбаевых в Грозном и призывавший жителей Ингушетии к участию в нем, не имеет права выступать от имени народа Ингушетии, указали пользователи Instagram. Однотейповцы должны остановить Сагова, потребовали жители Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили об обстреле в ночь на 26 января дома бывшего руководителя управления по делам религии Ингушетии, руководителя культурно-просветительского центра "Барт" Ахмеда Сагова. Он был сторонником соглашения о границе с Чечней, осенью 2020 года Сагов назначен руководителем параллельной муфтияту Ингушетии структуры – филиала ЦДУМ. Сагов принимал участие в форуме, посвященном 70-летию Ахмата Кадырова, что также вызвало неудовольствие пользователей сети.

1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Глава ингушского культурно-просветительского центра "Барт" Ахмед Сагов принял участие в митинге в Грозном 2 февраля. Он, наряду с другими участниками акции в чеченской столице, требовал привлечь к ответственности семью Янгулбаевых, говорится в сегодняшнем сообщении Instagram-аккаунта "ФортангаORG". К нему приложена фотография с митинга, на которой отмечен один из мужчин. Ряд мужчин сидит на стульях и смотрит на то, как другие участники митинга топчут фотографии.

В публикации также отмечается, что в соцсетях Сагов призывал ингушский народ принять участие в митинге и высказывал "нелицеприятные вещи" в адрес Янгулбаевых. Аудиозапись на ингушском языке приложена к публикации.

Запись в паблике, насчитывающем 110 тысяч подписчиков, набрала на 18.28 мск 354 отметки "нравится" и 289 комментариев.

"Сагов не представляет ингушский народ, он представляет Сагова", - отметил пользователь nomatter006. "Неужели у него нет родственников, тейпа? Почему его не остановят? Как он смеет выдавать себя за представителя ингушей? Кто его уполномочил?", - поинтересовался a177577. "Если Саговы не могут ответить за своего, надо всем миром, всем тейпам сделать так, чтобы он нигде не смог от имени Ингушского народа что-то озвучивать!" - _ отметил _a.___o6__.

Часть пользователей предложила Сагову поменять место жительства на Чечню и даже "депортировать его". "Сагова в Чечню надо отправить в ссылку навсегда. Там он будет к месту", - отметила dana_4694. "Вообще депортировать нужно его из нашей республики", - написал muslimka__ing__.

Также некоторые авторы комментариев высказались о деле Янгулбаевых. "Сагов никогда не поймет людей, которые готовы отстаивать свои интересы", - указал 8357timur, отметив, что кампания против Янгулбаевых проводится "по указанию главы Чечни". "Принимать участие в этом шабаше - последнее дело.Сплошь ложь и лицемерие", - написала leilahozhahmetovna.

Пользователь b.m.kellematov призвал решать религиозные споры мирно. "Почему не объяснить им всё, провести видео эфир, рассказать, объяснить, донести что надо, почему сразу кровная месть? Разве не имеют право ошибаться люди. Тем более они молодые, вся семья светская, и от религии далека. (...) Ислам религия мира, и много кто в неё пришёл даже после войны с ней. Ну, это дело учёных, а не Сагова, если честно".

Кадыров 11 января возобновил угрозы отторгнуть от Ингушетии часть земель, если не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли ингушские территории. 12 января Кадыров обратился к ингушскому народу с требованием озвучить в течение трех суток все претензии к нему. 15 января Рамзан Кадыров заявил, что никто из представителей Ингушетии за отведенные три дня не ответил на приглашение лично высказать ему претензии. По мнению главы Чечни, это показывает, что у народа Ингушетии нет к нему претензий. После своего выступления в прямом эфире Кадыров поручил удалить опубликованное в соцсетях любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии, рассказывается в справке"Кавказского узла" "Главное об ультиматуме Кадырова ингушам".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".