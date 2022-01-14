Главное об ультиматуме Кадырова ингушам

14 января 2022, 22:35

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Рамзан Кадыров вновь поднял тему территориальных претензий к Ингушетии: 12 января 2022 года он объявил ингушскому народу ультиматум, срок которого истекает вечером 15 января. Кому и чем угрожает Кадыров, кто уже ему ответил и какую позицию занял глава соседней республики Махмуд-Али Калиматов, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Суть и сроки ультиматума

После новогодних праздников Глава Чечни выдвинул ультиматум жителям соседней Ингушетии, - то есть, как он сам не раз подчеркивал, братскому вайнахскому народу . 12 января 2022 года Рамзан Кадыров провел эфир в Instagram, призвав тех жителей Ингушетии, которые считают его врагом, обратиться к его роду, определить степень его вины и выбрать наказание. По словам Кадырова, он постарается «найти общий язык, принести извинения, доказать свою правоту», если сочтет претензии обоснованными.

«Если не получится, то приму наказание. А если необоснованно вы меня обвиняете, то, я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь спросить сполна», — сказал глава Чечни. Он подчеркнул, что, если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Прямой эфир Кадырова в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 прошел, согласно данным этой соцсети примерно в 18:15 мск 12 января. По словам самого главы Чечни, отсчет срока ультиматума начался в 17:30. Таким образом, срок ультиматума истекает 15 января в 17:30.

К кому обращается Кадыров

Из выступления не вполне понятно, кого имеет в виду Кадыров в качестве адресата. В ультиматуме он не назвал имен, комментаторы «Кавказского узла» также затруднились предположить кого имеет в виду глава Чечни: по их догадкам, Кадыров либо избегает озвучивать длинный перечень своих противников, либо апеллирует к коллективной вине.

«Я знаю, что вы меня любите, но есть люди, которые с завистью и ревностью относятся. Если заглянуть глубоко в душу, вы меня очень любите, цените, уважаете, и я вас тоже люблю», - признался глава Чечни, обращаясь к ингушам. «Поэтому давайте не будем обманывать друг друга. Давайте правду скажем в глаза и убьем этого «шайтана», задушим его. Только тогда восторжествует справедливость», - предложил он.

Также глава Чечни заявляет, что готов рассмотреть требования как от лица всего ингушского народа, так и от отдельных тейпов и людей. За день до ультиматума на заседании по подготовке к 100-летию Чечни 11 января Кадыров обрушился с гневной речью на тех жителей Ингушетии, которые считают, что чеченские власти незаконно отняли у них территорию, назвав их «провокаторами».

Чем угрожает глава Чечни

«Для меня не существуют никаких законов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство. Я буду использовать все. Я пойду на все. Я вам обещал», «Это не просто слова, я не собираюсь дальше шутить» - такие заявления Кадырова кто-то считает провокацией , а кто-то и прямой угрозой.

Ранее, в обращении к ингушским «провокаторам» Кадыров также упомянул недавние события в Казахстане, допустив, что такая ситуация может возникнуть и в Ингушетии, если протесты выйдут из-под контроля. «Упоминание Казахстана — это такая попытка показать, что наша позиция правильная, а там — враги, — рассуждает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«То есть нужно легитимировать территориальный вопрос не только с точки зрения закона, но и в общественном поле. Ингуши до сих пор недовольны исходом этого спора. Поэтому на ингушскую общественность пытаются надавить. То есть, если будете продолжать, получите как в Казахстане», - добавил он .

Интерпретации земельного спора

10 декабря 2021 года критикуя режиссера Сокурова, Рамзан Кадыров утверждал, что «уточнение границ было федеральным распоряжением, и с инициативой выступила ингушская сторона» . 11 января 2022 он признается, что «забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин».

У территориальной «войны» между Чечней и Ингушетией уже длинная история. В 2012 году Кадыров призвал федеральный центр помочь с официальным определением административной границы между Чечней и Ингушетией, обвинив при этом ингушские власти в попытке захвата сопредельной территории .

В январе 2013 года в Чечне приняли закон о принадлежности ей ряда населенных пунктов Сунженского района Ингушетии. Позднее Кадыров потребовал включить в состав Сунженского района Чечни и ингушский населенный пункт Аршты. А в апреле 2013 года около 300 чеченских полицейских совершили в Аршты рейд, - он вылился в потасовку, в которой были пострадавшие .

В ноябре 2021 года, на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону о том, что границы будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Яхъя Хадзиев меж двух огней

В выступлении Кадырова 11 января заявил, что некоему тейпу должно быть стыдно за объяснения по поводу объятий. Там прямо не упоминался, но явно имелся в виду бывший глава ингушского управления по делам религий Яхья Хадзиев, который после критики со стороны однотейповцев раскаялся в том, что тепло поприветствовал главу Чечни при встрече в Грозном. Ближайшие сторонники Кадырова после этого выступили с угрозами в адрес жителей Ингушетии. Через некоторое время после публикации ультиматума Хадзиев снова попросил прощения, но на этот раз уже у Рамзана Кадырова.

Калиматов игнорирует конфликт

Махмуд-Али Калиматов с момента прихода к власти не комментировал перепалки, которые возникали между представителями руководства Чечни и ингушскими активистами. Вот и в этот раз он никак не прокомментировал выступление Рамзана Кадырова. На странице Калиматова в Instagram вечером 12 января была опубликована запись «С вековым юбилеем республики поздравляю братский народ Карачаево-Черкесии!», а ранее в тот же день – запись «В День работников прокуратуры РФ поздравляю людей, стоящих на страже закона и порядка!».

«Видимо, это позиция властей Ингушетии - не ввязываться в конфликт, с одной стороны, чтобы не приводить к эскалации, а с другой стороны - те ингушские общественные деятели, что участвуют в противостоянии, считаются оппозицией к республиканской и федеральной власти, и поэтому солидаризироваться с ними власти Ингушетии не хотят. Но и осуждать их не хотят. Потому что понимают, что совсем лишатся внутренней легитимности среди ингушей. Поэтому молчат», - уверена директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Ответ на ультиматум

Сын ингушского активиста Ахмеда Барахоева Илез Барахоев отреагировал на требование Кадырова предъявить ему претензии. Он попросил главу Чечни признать «излишними» слова, сказанные в адрес отца. «Почему вы употребляете лишние слова в адрес моего отца? Вот такие претензии у меня к вам», – сказал он 13 января в видео на своей странице в Instagram.

Во время выступления в эфире на ЧГТРК «Грозный» глава Чечни упомянул Ахмеда Барахоева. «Я обратился к тому Ахмеду Барахлоеву или Барахоеву. К шайтану этому, которого посадили. И потребовал его прекратить разводить смуту», – говорит на чеченском языке на видео, опубликованном в Youtube-канале телерадиостанции 11 января, Рамзан Кадыров (перевел «Кавказский узел»).

Илез Барахоев напомнил, что Рамзан Кадыров встречался с Ахмедом Барахоевым в Карабулаке: они пообщались, «все свои недовольства друг к другу разрешили, пожали руки, обнялись и разошлись», и тогда Кадыров не допускал таких слов, которые употребил на этот раз. Илез Барахоев подчеркнул, что не требует от Кадырова публичных извинений. «Извинений не требую: просто если вы признаете, что эти слова сказаны излишне, для меня (этого будет) достаточно», – отметил он.

В тот же день позднее Илез Барахоев сообщил, что конфликт с Кадыровым улажен. «Вопрос решился. Сам Рамзан Ахмадович Кадыров мне позвонил, и мы с ним пообщались, очень уважительно друг к другу. Поняли друг друга», - сказал Барахоев в новом видео.

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