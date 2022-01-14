Кадр видеоэфира Рамзана Кадырова в Instagram. www.instagram.com/p/CYojgIyoE5J/

14 января 2022, 22:35

Главное об ультиматуме Кадырова ингушам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров вновь поднял тему территориальных претензий к Ингушетии: 12 января 2022 года он объявил ингушскому народу ультиматум, срок которого истекает вечером 15 января. Кому и чем угрожает Кадыров, кто уже ему ответил и какую позицию занял глава соседней республики Махмуд-Али Калиматов, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Суть и сроки ультиматума

После новогодних праздников Глава Чечни выдвинул ультиматум жителям соседней Ингушетии, - то есть, как он сам не раз подчеркивал, братскому вайнахскому народу 1. 12 января 2022 года Рамзан Кадыров провел эфир в Instagram, призвав тех жителей Ингушетии, которые считают его врагом, обратиться к его роду, определить степень его вины и выбрать наказание. По словам Кадырова, он постарается «найти общий язык, принести извинения, доказать свою правоту», если сочтет претензии обоснованными.

«Если не получится, то приму наказание. А если необоснованно вы меня обвиняете, то, я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь спросить сполна», — сказал глава Чечни. Он подчеркнул, что, если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Прямой эфир Кадырова в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 прошел, согласно данным этой соцсети примерно в 18:15 мск 12 января. По словам самого главы Чечни, отсчет срока ультиматума начался в 17:30. Таким образом, срок ультиматума истекает 15 января в 17:30.

К кому обращается Кадыров

Из выступления не вполне понятно, кого имеет в виду Кадыров в качестве адресата. В ультиматуме он не назвал имен, комментаторы «Кавказского узла» также затруднились предположить кого имеет в виду глава Чечни: по их догадкам, Кадыров либо избегает озвучивать длинный перечень своих противников, либо апеллирует к коллективной вине.

«Я знаю, что вы меня любите, но есть люди, которые с завистью и ревностью относятся. Если заглянуть глубоко в душу, вы меня очень любите, цените, уважаете, и я вас тоже люблю», - признался глава Чечни, обращаясь к ингушам. «Поэтому давайте не будем обманывать друг друга. Давайте правду скажем в глаза и убьем этого «шайтана», задушим его. Только тогда восторжествует справедливость», - предложил он.

Также глава Чечни заявляет, что готов рассмотреть требования как от лица всего ингушского народа, так и от отдельных тейпов и людей. За день до ультиматума на заседании по подготовке к 100-летию Чечни 11 января Кадыров обрушился с гневной речью на тех жителей Ингушетии, которые считают, что чеченские власти незаконно отняли у них территорию, назвав их «провокаторами».

Чем угрожает глава Чечни

«Для меня не существуют никаких законов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство. Я буду использовать все. Я пойду на все. Я вам обещал», «Это не просто слова, я не собираюсь дальше шутить» - такие заявления Кадырова кто-то считает провокацией 2, а кто-то и прямой угрозой.

Ранее, в обращении к ингушским «провокаторам» Кадыров также упомянул недавние события в Казахстане, допустив, что такая ситуация может возникнуть и в Ингушетии, если протесты выйдут из-под контроля. «Упоминание Казахстана — это такая попытка показать, что наша позиция правильная, а там — враги, — рассуждает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«То есть нужно легитимировать территориальный вопрос не только с точки зрения закона, но и в общественном поле. Ингуши до сих пор недовольны исходом этого спора. Поэтому на ингушскую общественность пытаются надавить. То есть, если будете продолжать, получите как в Казахстане», - добавил он 3.

Интерпретации земельного спора

10 декабря 2021 года критикуя режиссера Сокурова, Рамзан Кадыров утверждал, что «уточнение границ было федеральным распоряжением, и с инициативой выступила ингушская сторона» 4. 11 января 2022 он признается, что «забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин».

У территориальной «войны» между Чечней и Ингушетией уже длинная история. В 2012 году Кадыров призвал федеральный центр помочь с официальным определением административной границы между Чечней и Ингушетией, обвинив при этом ингушские власти в попытке захвата сопредельной территории 5.

В январе 2013 года в Чечне приняли закон о принадлежности ей ряда населенных пунктов Сунженского района Ингушетии. Позднее Кадыров потребовал включить в состав Сунженского района Чечни и ингушский населенный пункт Аршты. А в апреле 2013 года около 300 чеченских полицейских совершили в Аршты рейд, - он вылился в потасовку, в которой были пострадавшие 6.

В ноябре 2021 года, на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону о том, что границы будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Яхъя Хадзиев меж двух огней

Рамзан Кадыров (слева) и Яхья Хадзиев (кадр из видео, где он извиняется перед Кадыровым). Коллаж "Кавказского узла". Фото: "Грозный-Информ" Скриншот видео: @grozny_inform https://www.instagram.com/p/CYo-ff2qVEQ/

В выступлении Кадырова 11 января заявил, что некоему тейпу должно быть стыдно за объяснения по поводу объятий. Там прямо не упоминался, но явно имелся в виду бывший глава ингушского управления по делам религий Яхья Хадзиев, который после критики со стороны однотейповцев раскаялся в том, что тепло поприветствовал главу Чечни при встрече в Грозном. Ближайшие сторонники Кадырова после этого выступили с угрозами в адрес жителей Ингушетии. Через некоторое время после публикации ультиматума Хадзиев снова попросил прощения, но на этот раз уже у Рамзана Кадырова.

Калиматов игнорирует конфликт

Махмуд-Али Калиматов с момента прихода к власти не комментировал перепалки, которые возникали между представителями руководства Чечни и ингушскими активистами. Вот и в этот раз он никак не прокомментировал выступление Рамзана Кадырова. На странице Калиматова в Instagram вечером 12 января была опубликована запись «С вековым юбилеем республики поздравляю братский народ Карачаево-Черкесии!», а ранее в тот же день – запись «В День работников прокуратуры РФ поздравляю людей, стоящих на страже закона и порядка!».

«Видимо, это позиция властей Ингушетии - не ввязываться в конфликт, с одной стороны, чтобы не приводить к эскалации, а с другой стороны - те ингушские общественные деятели, что участвуют в противостоянии, считаются оппозицией к республиканской и федеральной власти, и поэтому солидаризироваться с ними власти Ингушетии не хотят. Но и осуждать их не хотят. Потому что понимают, что совсем лишатся внутренней легитимности среди ингушей. Поэтому молчат», - уверена директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Ответ на ультиматум

Илез Барахоев. Фото: стоп-кадр видео канала Фортанга https://www.youtube.com/watch?v=9YGfj_Vy4rg

Сын ингушского активиста Ахмеда Барахоева Илез Барахоев отреагировал на требование Кадырова предъявить ему претензии. Он попросил главу Чечни признать «излишними» слова, сказанные в адрес отца. «Почему вы употребляете лишние слова в адрес моего отца? Вот такие претензии у меня к вам», – сказал он 13 января в видео на своей странице в Instagram.

Во время выступления в эфире на ЧГТРК «Грозный» глава Чечни упомянул Ахмеда Барахоева. «Я обратился к тому Ахмеду Барахлоеву или Барахоеву. К шайтану этому, которого посадили. И потребовал его прекратить разводить смуту», – говорит на чеченском языке на видео, опубликованном в Youtube-канале телерадиостанции 11 января, Рамзан Кадыров (перевел «Кавказский узел»).

Илез Барахоев напомнил, что Рамзан Кадыров встречался с Ахмедом Барахоевым в Карабулаке: они пообщались, «все свои недовольства друг к другу разрешили, пожали руки, обнялись и разошлись», и тогда Кадыров не допускал таких слов, которые употребил на этот раз. Илез Барахоев подчеркнул, что не требует от Кадырова публичных извинений. «Извинений не требую: просто если вы признаете, что эти слова сказаны излишне, для меня (этого будет) достаточно», – отметил он.

В тот же день позднее Илез Барахоев сообщил, что конфликт с Кадыровым улажен. «Вопрос решился. Сам Рамзан Ахмадович Кадыров мне позвонил, и мы с ним пообщались, очень уважительно друг к другу. Поняли друг друга», - сказал Барахоев в новом видео.

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Примечания

  1. Кадыров проклял Сталина и Берию за депортацию чеченского народа // РБК, 23 февраля 2016 года
  2. «[Слова Кадырова] — продолжение провокации» // Дождь*, 13 января 2022 года
  3. «Обоснуйте по законам России или шариата»: что делят Кадыров и ингуши // Газета.ru, 13 января 2022 года
  4. Телеграм-канал Рамзана Кадырова - https://t.me/RKadyrov_95/1195
  5. Глава Чечни Кадыров выдвинул территориальные претензии к Ингушетии // Forbes, 4 сентября 2012 года
  6. Территориальные претензии силового характера // Независимая газета, 22 апреля 2013 года

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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