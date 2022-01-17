Администраторы пабликов подчинились требованию Кадырова удалить критику в адрес ингушей

17 января 2022, 14:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Государственный телеканал "Грозный" и администраторы Instagram-пабликов удалили ряд публикаций после распоряжения Рамзана Кадырова удалить из соцсетей враждебные высказывания в адрес ингушей.

Как писал "Кавказский узел", 15 января Рамзан Кадыров заявил, что никто из представителей Ингушетии за отведенные три дня не ответил на приглашение лично высказать ему претензии. По мнению главы Чечни, это показывает, что у народа Ингушетии нет к нему претензий. В тот же день министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев объявил, что Рамзан Кадыров поручил удалить из соцсетей любые враждебные высказывания в адрес ингушей. В истории взаимоотношений "двух братских народов начинается новая страница", объявил чеченский министр. Заявлениями о новой странице в отношениях чеченская сторона пытается замять конфликт, а не решить его, возразили на это пользователи ингушских Instagram-пабликов.

Если не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села", пригрозил 11 января Рамзан Кадыров. На следующий день, 12 января, он дал авторам заявлений трое суток на предъявление ему претензий. Кому и чем угрожал Кадыров и кто ему ответил, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное об ультиматуме Кадырова ингушам".

После поручения Рамзана Кадырова удалить из соцсетей негативные высказывания в адрес ингушей стали недоступными, в частности, публикации в Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный", посвященные массовым сходам в селах Беной и Ахмат-Юрт, а также в Гудермесе и грозненской мечети "Сердце Чечни". На этих сходах чиновники и представители духовенства выступили с осуждением "провокаторов" из Ингушетии. Вечером 13 января эти публикации были доступны, к 14.35 мск 17 января они заменены страницей с надписью "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".

Также удалена публикация ЧГТРК "Грозный" о выступлении муфтия Чечни Салаха Межиева с критикой в адрес Яхьи Хадзиева, на которую 12 января обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником jonah.

Публикация об этом сходе в мечети "Сердце Чечни" и выступлении Салаха Межиева, которая была размещена 12 января на сайте ИА "Грозный-информ" под заголовком "Мюриды Кунта-Хаджи Кишиева жестко осудили поступок Яхьи Хадзиева", также удалена, по состоянию на 14.35 мск 17 января.

Бывший глава ингушского управления по делам религий Яхья Хадзиев после критики со стороны однотейповцев раскаялся в том, что тепло поприветствовал главу Чечни при встрече в Грозном. Ближайшие сторонники Кадырова после этого выступили с угрозами в адрес жителей Ингушетии, а Хадзиев – снова попросил прощения, но на этот раз уже у Рамзана Кадырова. Его извинения последовали за требованием Кадырова к ингушам в трехдневный срок озвучить все претензии к нему.

Публикации с критикой в адрес ингушей удалены не только из аккаунта республиканского телеканала. Так, из Instagram-паблика "ЧП Чечня" удалена публикация о критике вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова в адрес Хадзиева, а из Instagram-паблика "Чечня Онлайн" – публикация об аналогичной критике, озвученной спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым. Обе публикации были доступны 12 января, на них в тот день указал читатель "Кавказского узла" с ником porfirio_kris.

При этом к 14.35 мск 17 января остаются, в частности, доступными два видеообращения Магомеда Даудова "к провокаторам по поводу установленных границ", размещенные 18 и 20 ноября 2021 года в Instagram-паблике "ЧП/Грозный", на который подписаны 113 тысяч пользователей. Даудов тогда обвинил Совет тейпов Ингушетии в провокации в связи с заявлением о землях на границе двух республик, а в адрес недовольных позицией властей Чечни повторил угрозу Кадырова "снять с них штаны".

Также в паблике "ЧП/Чечня" все еще доступно размещенное 18 ноября 2021 года видеообращение депутата Госдумы Адама Делимханова к Совету тейпов Ингушетии, в котором Делимханов уничижительно отзывается об этой организации.

18 ноября 2021 года Адам Делимханов назвал членов Совета тейпов Ингушетии "Советом кучки", "подстрекателями", "врагами народа" и даже "шайтанами" и объявил кровную месть президенту европейской ассоциации ингушей Ибрагиму Льянову, хотя тот и не высказывался о принадлежности тех или иных спорных земель. Сам Кадыров, выступая по этому же вопросу, пригрозил "снять штаны и сделать из них флаг" тем, кто перейдет Фортангу и объявит эту землю ингушской.

Напомним, в ноябре 2021 года на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым протестам в Ингушетии. Активисты обвинили Юнуса-Бека Евкурова, который был тогда главой Ингушетии, в передаче части ингушских земель соседней республике. Информация о тех событиях и преследовании противников соглашения собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Соглашение Кадырова и Евкурова не разрешило, а только подогрело давний спор вокруг границы двух республик, говорится в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".