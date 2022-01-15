Кадыров заявил об отсутствии претензий к нему у ингушского народа

15 января 2022, 19:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Никто из представителей Ингушетии до момента истечения ультиматума не объявил кровную месть или не обратился к старейшинам, что показывает, что у народа Ингушетии нет претензий, заявил Кадыров. Он обвинил правозащитников в нагнетании ситуации, и пригрозил последствиями тем, кто будет "писать гадости".

Как писал "Кавказский узел", 11 января Рамзан Кадыров пригрозил, что, если не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". На следующий день Кадыров назвал провокаторами авторов заявлений с обвинениями в адрес республики относительно территорий и дал им трое суток (до 17.30 мск 15 января) на предъявление ему претензий. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники предположили, что после окончания срока ультиматума Кадыров может пойти на самые жесткие меры против тех жителей Ингушетии, которые, по его мнению, выступили с территориальными претензиями к Чечне. До истечения срока ультиматума сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов призвал Рамзана Кадырова созвать двустороннюю комиссию по определению границ, "отпустить" территории, на которых проживал тейп Хашиевых, где находятся ингушские кладбища, а чеченских чиновников - воздержаться от критики в адрес жителей Ингушетии.

"Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции… Если необоснованно вы меня обвиняете, я так дешево Вас не оставлю, постараюсь спросить сполна. Это не просто слова... Если есть месть, то давайте поставим точку раз и навсегда… Для меня не существуют никаких законов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство. Я буду использовать все. Я пойду на все", - заявил Кадыров. Кому и чем угрожал Кадыров, кто ему ответил и какую позицию занял глава соседней республики Махмуд-Али Калиматов, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Главное об ультиматуме Кадырова ингушам».

У жителей Ингушетии нет претензий к Чечне, заключил после истечения срока ультиматума Рамзан Кадыров. "Спасибо ингушскому народу, что достойно прошли через всё это, с терпением и умом. (...) Ингушский народ показал, доказал, что у них к нам, к чеченскому народу, лично к главе республики Рамзану Кадырову никаких претензий нету. Мы братские народы", - заявил он сегодня в своем трехминутном видеообращении, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 около 18.05 мск.

Кадыров частично отреагировал на обращение Султыгова и призвал чеченских чиновников проявлять уважение к народу Ингушетии. "Чеченскому народу, моим приближенным, ни в интернете, нигде нельзя ничего плохого говорить про ингушский народ. Если будут какие-то претензии, то будем обращаться лично, согласно нашим адатам спрашивать", - перевел его слова "Кавказский узел".

Вместе с тем Кадыров призвал комментаторов "не писать гадости", пригрозив последствиями. "Пока я говорю, бывают и те, кто пишет всякие вещи, у них нет никакой религии и ничего человеческого.(...) Мы не оставляем это, мы ищем каждого. Записываем. Год назад, два, десять лет назад. Не важно. Спросим сполна", - пообещал Кадыров. При этом он сообщил, что при сохранении эфира в Instagram возникли проблемы.

Напомним, ранее, 18 ноября депутат Госдумы Адам Делимханов назвал членов Совета тейпов Ингушетии "Советом кучки", "подстрекателями", "врагами народа" и даже "шайтанами"и объявил кровную месть президенту европейской ассоциации ингушей Ибрагиму Льянову, хотя тот и не высказывался о принадлежности тех или иных спорных земель. Сам Кадыров, выступая по этому же вопросу, пригрозил "снять штаны и сделать из них флаг" тем, кто перейдет Фортангу и объявит эту землю ингушской.

Позднее был перезалит новый, полный 11-минутный вариант видеоролика, в который вошла и первая запись. "Я хочу всему миру, в частности нашим гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова", - заявил Кадыров на русском языке.

"Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья", - привело в 19.11 мск фрагмент обращения РИА "Новости", не уточнив на русском или чеченском языке было сделано это заявление.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь". Кадыров и его окружение подменяют понятие кровной мести, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

При этом, как пишет агентство, Кадыров обрушился с критикой на правозащитников. "Некоторые так называемые правозащитники неустанно в последние дни писали, что Кадыров выдвинул ультиматум ингушского народу. Их старания не оправдались: Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа", — сказал Кадыров.

Публикация набрала к 19.50 мск 9608 просмотров и 6397 комментариев. Авторы комментариев на русском языке оставили комментарии с восхвалением Кадырова, либо написали: "Ахмат сила".

Весной 2021 года пользователи Instagram запустили содержащий упоминание главы Чечни Рамзана Кадырова флешмоб после того, как 17 мая Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. 11 июня 2021 года ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с извинениями подростка из Кабардино-Балкарии за видеоролик с оскорблениями в адрес Кадырова. 19 июня 2021 извинения за оскорбления принес Кадырову подросток со Ставрополья, 28 июля 2021 года публично извинился за оскорбление Кадырова еще один интернет-комментатор.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года, на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз, и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Подробности событий, связанных с работами "Чеченавтодора" на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". Публикации о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О предыстории спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".